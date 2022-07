Das ließen die Königsblauen nicht auf sich sitzen. Sie antworteten bei Twitter mit einem Video, in dem Stürmer Simon Terodde in Sandhausen heiser und aufgewühlt über den emotionalen 2:1-Erfolg dort in der vergangenen Saison spricht.

Dazu die Zeile: "Wenigstens können wir nach Abpfiff coole Interviews geben."

Ein Seitenhieb auf Kroos und dessen viel diskutiertes "ZDF"-Interview nach dem Finale in der Königsklasse Ende Mai (1:0 gegen Liverpool).

(SID)

