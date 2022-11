Gespräche zwischen dem FC Bayern und Füllkrugs Beratern gab es allerdings noch keine.

"Nein, noch nicht", antwortete Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn mit einem Lächeln bei "Sky" auf die Frage, ob es eine erste Kontaktaufnahme gegeben habe.

Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach einer Nummer neun für die nächste Saison. Mit Eric Maxim Choupo-Moting möchte der Rekordmeister gerne verlängern, zudem geistert der Name Harry Kane weiter an der Säbener Straße.

Sami Khedira nahm das Gerücht um einen Wechsel von Füllkrug zu Bayern gerne auf. "Bei Bayern hat sich Thomas Müller beschwert, dass Robert Lewandowski weg ist. Jetzt hat er vielleicht einen Lewandowski-Ersatz bei der Nationalmannschaft. Schauen wir mal", sagte Khedira mit einem Augenzwinkern in der "ARD".

Niclas Füllkrug vor Wechsel? Frank Baumann bleibt entspannt

In Bremen sind die Verantwortlichen begeistert von Füllkrugs Höhenflug. "Er belohnt sich damit nochmals für seine konstanten Leistungen in den letzten Monaten. Niclas macht es wirklich gut und ist eine echte Verstärkung für die Nationalmannschaft", sagte Sportchef Frank Baumann.

Sorge, dass der Stürmer bald woanders spielen könnte, hat Baumann nicht. "Darüber machen wir uns gerade absolut keine Gedanken. Wir freuen uns, dass er sich in den Blickpunkt gespielt hat. Alles andere spielt für uns keine Rolle", sagte er.

Eurosport-Einschätzung: Deutschlands neuer Sturm-Liebling könnte seiner Karriere mit einem Wechsel nach München die Krone aufsetzen. Nach einigen schwierigen Jahren, auch in der Zweiten Liga, hat Füllkrug 2022 voll eingeschlagen. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis 2025, zu halten wäre er von Werder bei einem entsprechenden Angebot aus München (oder von einem anderen Topklub) nicht. Im Februar wird Füllkrug 30 Jahre alt, was ihn nicht unbedingt zu einem Nummer-1-Kandidaten auf der Stürmerposition bei den Bayern macht. Zudem hat er auf internationalem Terrain noch nichts vorzuweisen - abgesehen vom Tor gegen Spanien. Und zehn Bundesligatore in der laufenden Saison machen Füllkrug nicht per se zu einem potentiellen Spieler des FC Bayern. Ein Interesse der Münchner ist durchaus plausibel, aber als Stürmer Nummer eins kommt Füllkrug nicht infrage.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

