Die einfachste und naheliegende Lösung lautet natürlich Sven Ulreich. Der 34-Jährige vertrat Neuer in dieser Saison in acht Spielen (sechs Gegentore), hielt in Barcelona und gegen Inter Mailand jeweils die Null.

Reicht es aber auch im schweren Champions-League-Achtelfinale gegen Paris? 2018 patzte Ulreich im Halbfinale bei Real Madrid. Vorteil: Ulreich, der seinen Vertrag gerade erst bis 2024 verlängert hat, würde sich bei Neuers Rückkehr 2023 klaglos wieder auf die Bank setzen.

Eine Reihe dahinter findet sich Johannes Schenk. Der 19-Jährige ist ein "großes Talent, von dem wir uns für die Zukunft viel versprechen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Sommer.

"Johannes hat tolle Reflexe und eine große Reichweite - er bringt alles mit." Schenk bestritt in dieser Saison zehn Regionalligaspiele, U23-Stammkeeper Lukas Schneller wurde gerade am Oberschenkel operiert, Manuel Kainz hat sich erneut am Ellbogen verletzt. Das Risiko, einen Teenager ins Tor stellen zu müssen, ist den Bayern zu groß - eine Alternative wird gesucht.

Nübel bleibt eine Option - mit einer Bedingung

Vor zweieinhalb Jahren wurde Alexander Nübel mit der Aussicht auf das Neuer-Erbe aus Schalke nach München gelockt, seit Sommer 2021 ist der Keeper an die AS Monaco ausgeliehen. Dort steht er in dieser Saison bei 33 Gegentoren in 23 Pflichtspielen. Schlägt jetzt seine Stunde?

Der 26-Jährige ist wohl offen für eine sofortige Rückkehr, die Bayern müssten sich aber finanziell mit Monaco einigen.

Dass er sich ab Sommer allerdings wieder hinter Neuer einreiht, gilt als ausgeschlossen.

Livakovic ist die strahlendste Option

Bayern-Boss Oliver Kahn saß beim WM-Coup der Kroaten um den Elfmeter-Killer von Dinamo Zagreb gegen Brasilien auf der Tribüne, ein ernsthaftes Interesse an dem 27-Jährigen ist bislang aber nicht überliefert.

Livakovic hat internationale Erfahrung, auch in der Champions League, spielte bislang im Verein aber nur in Kroatien.

Wurde für Kroatien zum Elfer-Helden: Dominik Livakovic Fotocredit: Getty Images

Kommt Sommer im Winter?

Yann Sommer stellt indes eine Lösung innerhalb der Bundesliga dar. Der Vertrag des Bayern-Schrecks in Gladbach läuft aus, die Borussia könnte jetzt noch ein bisschen Geld mit dem 33-Jährigen verdienen.

Sommer wurde bis zu seiner eher unglücklich verlaufenen WM aber mit Manchester United in Verbindung gebracht. Eine eher unwahrscheinliche Variante - wie Keylor Navas.

Der 35-jährige Costa-Ricaner, bei der WM elfmal bezwungen, sitzt bei PSG nur auf der Bank. An den Gegner im Achtelfinale der Königsklasse wird Paris ihn aber kaum abgeben.

