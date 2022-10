Auch Jamal Musiala, der am vergangenen Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sei wieder freigetestet und werde bei der abschließenden Einheit am Samstag "ganz normal trainieren können". Allerdings ließ Nagelsmann durchblicken, dass Musiala - wie zuletzt auch Joshua Kimmich nach seiner Corona-Infektion - vorerst von der Bank kommen wird.

Stammkeeper Neuer habe nach wie vor Schmerzen in der Schulter, weshalb wie bereits in der Champions League bei Viktoria Pilsen (4:2) Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen wird.

Für Freiburg, das beste Auswärtsteam der Liga, fand Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Samstagvormittag lobende Worte. Das Team von Christian Streich zeichne ein "extremer Wiedererkennungswert" aus. Die Freiburger "haben klare Abläufe, die man immer sieht, in jedem Spiel. Da sieht man, dass eine Ausbildung dahintersteckt und das Zusammenspiel zwischen Spielern und Trainer gut ist", so Nagelsmann.

Bei allem Respekt für den Gegner und Spitzenreiter Union Berlin, der am "Super Sonntag" Borussia Dortmund (17:30 Uhr im Liveticker) empfängt, beschäftigt sich Nagelsmann vor allem mit der eigenen Mannschaft: "Wir sind gefordert, Ergebnisse zu liefern." Das Spiel des Vierten (Bayern) gegen den Zweiten (Freiburg) sei "wichtig, um unseren Punkteschnitt zu verbessern und dahin zu kommen, wo wir hin wollen".

Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Bundesligaspielen stehen die Bayern unter Druck - und die Verantwortlichen im Fokus der Fans. Am Samstagabend (18 Uhr) ist die Mitgliederversammlung im Audi Dome angesetzt. Die hitzige Debatte um die Verlängerung des umstrittenen Sponsoring-Vertrags mit Qatar Airways steht im Mittelpunkt.

(mit SID)

