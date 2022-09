"Ich spiele im Training gegen einige der besten Stürmer der Welt. Am Anfang war es ein bisschen kompliziert", erklärte de Ligt im Gespräch mit "Sky Italia". Er ergänzte: "Aber ich lerne von Tag zu Tag und werde immer besser. Das ist sehr wichtig für mich."

Zwar seien die Trainingseinheiten bei seinem ehemaligen Klub Juventus Turin ebenfalls anspruchsvoll gewesen, allerdings gehe es "in Italien mehr um Taktik und Systeme." De Ligt, der seine erste Trainingseinheit in München als "härteste der letzten vier Jahre" bezeichnete, schob nach: "Es ist nicht so intensiv und vor allem wird weniger gesprintet."

De Ligt weiter: "Ich habe am Anfang meine Probleme gehabt, weil ich die Intensität des Bayern-Trainings nicht gewohnt war, aber jetzt bin ich in guter Form." Dass die Selbsteinschätzung stimmt, stellte der Niederländer während des Duells mit den Nerazzurri eindrucksvoll unter Beweis.

Der 23-Jährige zählte am Mittwochabend im altehrwürdigen San Siro zu den besten Akteuren aufseiten des deutschen Rekordmeisters.

