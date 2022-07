"Mit diesem Trikot wollen wir wie bereits im vergangenen Jahr unsere Heimatverbundenheit demonstrieren. Der FC Bayern ist stolz auf seine Münchner Wurzeln", wurde Jan-Christian Dreesen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klubs, in eine Pressemitteilung zitiert.

Dreesen weiter: "Zudem sind wir mit der Stadt bei vielen gemeinsamen Aktionen und sozialen Projekten wie etwa der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine oder unserer Initiative 'Rot gegen Rassismus' eng verbunden. Diese Art von Doppelpässen wirkt über den Fußball hinaus."

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter äußerte sich zum Design des Auswärtstrikots: "Der FC Bayern München war schon immer ein herausragender Botschafter unserer Stadt. Ich freue mich deswegen sehr, dass die Bayern die Verbindungen mit ihrer Heimatstadt, in der sie so stark verwurzelt sind, auch mit dem Stadtwappen auf dem Trikot zum Ausdruck bringen."

Der deutsche Rekordmeister starte in dieser Woche mit einem Rumpfkader in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Erstmals tragen werden die FCB-Stars ihre neue Arbeitskleidung voraussichtlich auf der Audi Summer Tour, die die Mannschaft vom 18. Bis 24. Juli nach coronabedingter Pause erstmals seit 2019 wieder in die USA führt.

Weiß und Gold: Das neue Auswärtsshirt der Bayern Fotocredit: Adidas

Das Münchner Kindl ziert den Nacken des Bayern-Trikots Fotocredit: Adidas

