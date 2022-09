"Die Diskussionen haben bereits begonnen. Er ist Transferziel Nummer eins", so "Sky"-Reporter Florian Plettenberg.

"Es gab Kontakt zwischen Bayern und Charlie Kane. Harry Kane kann sich wirklich, wirklich vorstellen, zu den Bayern zu wechseln", fügte der Transfer-Experte hinzu.

Ad

"Es hängt auch an der Leistung des Spielers in dieser Saison", sagte Plettenberg weiter. "Aber Bayern hat das Geld. Coman, Mané und Gnabry sind da, aber eine Nummer neun fehlt noch."

Bundesliga Leichte Entwarnung bei Reus - BVB-Star gibt sich kämpferisch VOR 5 STUNDEN

Kane ist seit seiner Juniorenzeit bei Tottenham unter Vertrag. Nach diversen Leihen u.a. zu Leicester City ist er seit 2013 für den Klub aktiv.

Eurosport-Einschätzung: An der Klasse von Kane besteht ebenso kein Zweifel wie am Bedarf der Bayern was einen echten, klassischen Mittelstürmer angeht. Auch das Interesse des Kapitäns der Three Lions ist nachvollziehbar, der 29-Jährige würde zu gerne endlich große Titel gewinnen. Doch die enormen Ablöseforderungen aus London, die sich auf bis zu 150 Millionen Euro belaufen sollen, zusammen mit dem gefürchteten Verhandlungspartner Daniel Levy, bremsen die Euphorie.

Noch haben beide Parteien keine Eile und Tottenham soll gleichzeitig weiter an einer Verlängerung von Kanes Vertrag arbeiten. Sportlich würde der Nationalstürmer dem FCB fraglos helfen, doch der Weg, ihn tatsächlich nach München zu holen, wäre lange und mühsam.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 25%

Das könnte Dich auch interessieren: Kahn lässt aufhorchen: Kane bei Bayern nicht vom Tisch

Glasner kritisiert: Pyro-Attacken trüben "historische Nacht"

2. Bundesliga Sieg im Topspiel: HSV springt vorerst an die Spitze VOR 17 STUNDEN