Erst das bittere Pokal-Aus, jetzt auch noch die Derby-Pleite: "Es schmerzt immer noch", sagte Sandro Schwarz am Tag nach dem verpatzten Bundesliga-Auftakt beim Stadtrivalen Union Berlin. Der Fehlstart in die Saison von Hertha BSC hat den neuen Trainer des Hauptstadtklubs darin bestätigt, was er vorher schon geahnt hatte.

Er wisse, sagte Schwarz bei Sky, "was letztes Jahr hier los war. Dennoch ist es ein neuer Weg. Der wird hart werden, das ist mir bewusst, das war mir vorher auch schon bewusst". Das 1:3 (0:1) beim Europa-League-Teilnehmer aus Köpenick bezeichnete Fredi Bobic im Doppelpass bei Sport1 am Sonntag als "ernüchternd".

Das nun vierte Derby in Folge zu verlieren, sei "natürlich hart", sagte der Sport-Geschäftsführer. Die Niederlage sei aber "verdient gewesen". Und Schwarz fielen so einige Dinge ein, die ihm überhaupt nicht gefallen hatten.

"Fehlende Schärfe" sei das "große Manko" gewesen, erklärte Schwarz. Außerdem habe man "an Kompromisslosigkeit in den Zweikämpfen vermissen lassen". Es gehe darum, "als Gruppe eine Ausstrahlung zu haben, eine Energie und die Intensität auf den Platz zu bekommen", betonte der Hertha-Coach.

Hertha: Pokal-Aus in Runde eins

Geringer wird der Druck nach dem Auftritt an der Alten Försterei keineswegs. Erst vor einer Woche waren die Berliner beim Pflichtspieldebüt von Schwarz am Zweitligisten Eintracht Braunschweig in der ersten Pokalrunde gescheitert , zudem wiegt die vergangene Saison schwer.

In der hatte Hertha nicht nur drei Derby-Niederlagen gegen Union kassiert, sondern den Klassenerhalt auch erst in der Relegation geschafft. Zu allem Überfluss waren noch Unruhen durch Investor Lars Windhorst und den Rücktritt von Präsident Werner Gegenbauer hinzu gekommen.

Was in der Vergangenheit gewesen sei, betonte Schwarz, sei allerdings "nicht mein Thema". Deshalb lautete seine Devise trotz der beiden Niederlagen: "Erstmal keine Untergangsstimmung aufkommen lassen. Das ist extrem wichtig."

Bobic über Boyata: "Bringt uns aktuell nicht weiter"

Doch abseits des Platzes gibt es weiterhin Herausforderungen für den Verein. "Wir müssen den Kader abspecken und vor allem Geld machen und Personalkosten runter bekommen", sagte Bobic: "Das ist alles nicht einfach und gleichzeitig sportlichen Erfolg haben."

Beim ehemaligen Kapitän Dedryck Boyata habe man nicht das Gefühl, "dass er uns aktuell weiterbringt. Deshalb war er gestern nicht im Kader, genauso wie Krzysztof Piatek", sagte Bobic.

Nächstes Spiel gegen Eintracht Frankfurt

Die Niederlage der Herthaner hatten die Unioner Spieler Jordan Siebatcheu (31.), Sheraldo Becker (50.) und Robin Knoche (54.) mit ihren Treffern besiegelt. Dodi Lukebakio (85.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik gelungen.

Etwas Positives fand der Trainer dann doch noch: Wie die Anhänger nach einem solchen Spiel reagiert hätten, sei "ganz großer Sport" gewesen. Das Sportliche müsse man nun kritisch aufarbeiten, sagte Schwarz. Am nächsten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt habe Hertha die Möglichkeit, "ein anderes Gesicht zu zeigen".

(SID)

