Die Bayern sind aber wohl nicht die einzigen Interessenten im Rennen um den portugiesischen Nationalspieler. Laut der spanischen Zeitung bekommt der deutsche Rekordmeister namhafte Konkurrenz aus Frankreich und England.

Sowohl Paris Saint-Germain als auch Manchester United buhlen demzufolge um den 22-Jährigen. Die Red Devils hatten bereits im Sommer ein konkretes Angebot von 130 Millionen Euro abgegeben. Atlético verwies jedoch auf die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel, die sich auf 350 Millionen Euro beläuft.

Ad

Glücklich scheint der junge Portugiese bei Atlético momentan nicht zu sein. Im Sommer soll Félix bei den Klubbossen um einen Wechsel gebeten haben, dem jedoch die Verantwortlichen in Madrid einen Riegel vorschoben.

Bundesliga Katerstimmung beim BVB - Kehl und Terzic nehmen Stars in die Pflicht VOR 4 STUNDEN

Unter Trainer Diego Simeone konnte der Portugiese seine hohen Erwartungen bisher nicht erfüllen. In der internen Hierarchie der Offensivspieler ist er mittlerweile sogar auf Position fünf gerückt. Den Vortritt erhielten zuletzt Antoine Griezmann, Álvaro Morata, Ángel Correa und Matheus Cunha.

Eurosport-Prognose: Ein Wechsel im Winter scheint trotzdem sehr unrealistisch. Die Verantwortliche in Madrid hoffen weiter auf den großen Durchbruch der 22-Jährigen und Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte jüngst erklärt, keine weiteren Einkäufe in dieser Saison zu tätigen. Was jedoch im nächsten Transfer-Sommer passiert, bleibt abzuwarten. Eine Bereicherung für die Bayern und die Bundesliga wäre der Portugiese auf jeden Fall.

Wahrscheinlichkeit eines Bayern-Transfers im Winter: 20 Prozent

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Manchester reagiert auf Affront - und streicht Ronaldo aus dem Kader

Nani zu Ronaldos Tunnel-Flucht: "Vielleicht musste er aufs Klo"

Bundesliga Schalke ohne Coach - wer gegen Hertha auf der Trainerbank sitzt VOR 4 STUNDEN