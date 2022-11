Die Beziehung zwischen Félix und Atlético-Trainer Diego Simeone habe sich innerhalb der vergangenen Wochen ziemlich verschlechtert, schreibt die "Marca" weiter.

Der hochveranlagte Félix kommt seit Ende September nur noch zu Kurzeinsätzen. Simeone begründete dies vor wenigen Wochen mit der fehlenden Arbeitsmoral seines Schützlings.

Nun will Félix, der 2019 für eine Ablösesumme von 127,20 Millionen Euro von Benfica zu Atlético gewechselt war, offenbar die Reißleine ziehen und das Weite suchen.

Berater Mendes soll bereits bei diversen Top-Klubs in Europa die Dienste seines Klienten angeboten haben. Darunter befindet sich neben Paris Saint-Germain, Manchester United und Chelsea offenbar auch der FC Bayern München.

WM-Leistung könnte Werbetrommel rühren

Félix' aktueller Marktwert liegt bei rund 50 Millionen Euro (Quelle: "transfermarkt.de"). Da sein Vertrag bis Juni 2026 läuft, könnte die für einen Wechsel fällige Ablöse deutlich höher ausfallen.

Wie die "Marca" jedoch ausführt, könnte die schlechte Stimmung zwischen Félix und seinem aktuellen Arbeitgeber auch als Brandbeschleuniger dienen. Der Klub zeige sich nämlich dazu bereit, den Nationalspieler bereits im Januar abzugeben.

Eurosport-Einschätzung: Trotz seiner starken Werte (ein Scorerpunkt pro 85 Minuten in der Liga) muss Félix in der bisherigen Saison weitestgehend die Bank hüten. Sollten die Berichte aus Spanien hinsichtlich der schlechten Stimmung in Madrid zutreffen, scheint ein Wechsel im Januar äußerst wahrscheinlich. Die Suche nach einem Abnehmer gestaltet sich dabei als schwieriger. Der FC Bayern soll sich bereits im vergangenen Sommer nach Félix erkundigt haben. Ein erneuter Vorstoß des deutschen Rekordmeister wäre auch im Winter wieder vorstellbar. Manchester United dürfte sich nach der Vertragsauflösung mit Cristiano Ronaldo auch Hoffnungen machen, befinden sich die Red Devils doch auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz in der Offensive.

Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

