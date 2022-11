Mit fünf Änderungen in der Startelf im Vergleich zum 4:0-Testspielerfolg gegen Nigeria beschritt Portugal seinen WM-Auftakt. Neben der Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo entschied sich Seleção-Trainer Fernando Santos auch für João Cancelo, Danilo Pereira, Rúben Neves sowie Raphael Guerreiro. Dafür nahm das Quintett um Diogo Dalot, Nuno Mendes, William Carvalho, André Silva sowie Antonio Silva vorerst auf der Bank Platz.

Auch BVB-Legende und Ghana-Coach Otto Addo entschied sich für einige Änderungen. Statt Tariq Lamptey, Elisha Owusu, Daniel Barnieh und Jordan Ayew fanden Alidu Seidu, Thomas Partey, Alexander Djiku sowie Mohammed Kudus den Weg in die Anfangsformation.

Der erste Durchgang ließ ein Spiel der ruhigeren Sorte vermuten. Portugal dominierte die Partie mit zwischenzeitlich über 70% Ballbesitz, während Ghana nicht einmal in die Offensivbewegung schalten konnte. Bereits in der 10. Minute hätte die Seleção in Führung gehen können, aber Cristiano Ronaldo scheiterte allein vor dem Tor an Ghana-Torwart Ati Zigi.

Schiedsrichter Ismail Elfath verschonte die Black Stars später möglicherweise vor dem Rückstand, als der 40-Jährige ein angebliches Ronaldo-Foul pfiff, ehe der Superstar die Kugel in die Maschen jagte (31.). Insgesamt war das torlose Unentschieden zur Pause jedoch nicht ganz unverdient, weil die Santos-Elf zu wenig aus ihrer theoretischen Dominanz machte.

Das sollte sich nach Wiederanpfiff diametral ändern, denn Ghana kam wie ausgetauscht aus der Kabine und agierte mit Ausnahmen bis zum Schluss auf Augenhöhe mit den Iberern. Mohammed Kudus, der wohl beste Spieler der Afrikaner, setzte schließlich mit einem Distanzschuss ein erstes Ausrufezeichen (55.).

Das 1:0 erzielte per Elfmeter allerdings Portugal in Person von Cristiano Ronaldo, der zuvor einen leichten Kontakt mit Mohammed Salisu dankend angenommen hatte (65.). Nur wenige Minuten später staubte André Ayew nach einem Fehler von Rúben Dias zum Ausgleich ab, als eine Hereingabe von Kudus durch die Beine von Danilo Pereira direkt vor seinen Füßen landet (73.).

Mit den folgenden Treffern durch Félix (78.) und Rafael Leão (80.) jeweils nach Vorlage von Bruno Fernandes sorgte Portugal für die vermeintliche Entscheidung. Fast hätte Ghana allerdings doch noch das Unmögliche geschafft: Erst nickte Osmari Bukari zum 2:3 ein und konnte sich einen Ronaldo-Jubel nicht verkneifen (89.). Anschließend erlaubte sich Portugal-Keeper in der letzten Aktion einen Patzer und hatte Glück, dass Iñaki Williams den Ausgleich verpasste (90.+10).

Für einen Punktgewinn reichte es zwar nicht, aber André Ayews Tor war gleichzeitig der erste Treffer einer afrikanischen Mannschaft während der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar. Zuvor gelang weder Senegal, noch Tunesien, Marokko oder Kamerun eine Bude.

Das fiel auf: Unparteiischer löst brenzlige Situation geschickt

Obwohl Ismail Elfath besonders beim fragwürdigen Elfmeterpfiff negativ aufgefallen war, verdiente er sich in der vorangehenden Situation durchaus ein Lob. Alidu Seidu sah nach einem Foul an João Félix zu Recht die gelbe Karte (57.) und geriet anschließend mit dem Atlético-Star aneinander. Anstatt beiden Akteuren jeweils den Karton zu zeigen und Seidu auf diese Weise unglücklich vom Platz zu schicken, verzichtete Elfath gänzlich auf persönliche Strafen (59.). So vermied er eine vorzeitige Entscheidung und die Fans sahen ein spannendes Spiel.

Die Statistik: 5

Ob berechtigt oder nicht, sei jetzt dahingestellt, aber Fakt ist, dass Cristiano Ronaldo mit seinem Elfmetertor erneut in die Geschichte eingegangen ist. Der Treffer bei der diesjährigen Weltmeisterschaft bedeutet nämlich, dass der Ex-United-Star in fünf Weltmeisterschaften jeweils mindestens einmal getroffen hat. Das gelang zuvor noch keinem Spieler – Glückwunsch!

