Als Julian Nagelsmann den Spitzenspiel-Gegner Union Berlin analysierte, fühlte er sich plötzlich an die glücklichen Anfangsjahre seiner kometenhaften Trainerkarriere erinnert - und grinste verschmitzt.

"Meine damalige U19 in Hoffenheim, mit der ich deutscher Meister wurde, war auch so. Das war total geil", sagte Nagelsmann über die ausgebuffte und clevere Spielweise des unverhofften Bayern-Jägers. Trotzdem: Union sei "machbar" - und die perfekte Blaupause für den Auftakt zur Titeljagd in der Champions League mit den Krachern bei Inter Mailand und gegen Robert Lewandowskis FC Barcelona.

Ad

Berlin und der italienische Pokalsieger, am Mittwoch erster Münchner Gegner in der Königsklasse, "ähneln sich in ihrer Art und Weise", sagte der Coach, "da gibt es sehr viele Parallelen, was nicht so schlecht ist." Schließlich kann Nagelsmann die beiden wichtigen Duelle gleich im Doppelpack vorbereiten.

Bundesliga Tel fehlt dem FC Bayern in Berlin - Pavard kehrt zurück VOR EINER STUNDE

Von seinen A-Jugend-Champions aus dem Jahr 2014 um Nadiem Amiri und Grischa Prömel weiß er genau, was auf ihn zukommt: "Entweder haben wir den Ball gewonnen oder gefoult", erzählte er – genau wie Union jetzt. Außerdem sei der Fußball seines Kollegen Urs Fischer "extrem auf Umschaltspiel ausgelegt". Es werde "schwer", meinte Nagelsmann über den punktgleichen Tabellennachbarn, der sogar von Ehrenpräsident Uli Hoeneß ein Sonderlob ("sehr sympathisch, sehr erfolgreich, Super-Job") bekam.

Union will FC Bayern "ein Bein stellen"

Nach dem starken Start und saisonübergreifend elf Bundesliga-Spielen ohne Niederlage träumt Union im ausverkauften Hexenkesselchen Alte Försterei vom ersten Sieg über den Rekordmeister. "Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Es ist eine tolle Aufgabe gegen die beste Mannschaft Deutschlands, wenn nicht Europas und der Welt", sagte Fischer. Man wolle den Bayern "ein Bein stellen". Dass er mit dem neuen Traum-Duo Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu (zehn Scorerpunkte) dauerhaft mit den Münchnern mithalten kann, hat er aber "nicht im Kopf".

Zu dominant treten die Super-Bayern in der noch jungen Saison auf, auch wenn sie wie zuletzt gegen Gladbach (1:1) mal Punkte liegen lassen. Dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem lockeren 5:0 im Pokal bei Viktoria Köln die Münchner Trainingsspielchen sogar über manche Bundesliga-Partie erhob, war Nagelsmann allerdings fast ein bisschen unangenehm.

Hat seinen Vertrag verlängert: Hasan Salihamidzic Fotocredit: SID

"Brazzo wollte nicht despektierlich sein oder jemandem zu nahe treten", betonte er. Vielmehr habe Salihamidzic herausstellen wollen, "dass wir einen sehr guten Geist auf dem Platz haben und man den Siegeswillen spürt". Doch Nagelsmann wollte nicht verhehlen, "dass wir sehr gut trainieren".

FC Bayern: Nagelsmann muss auf Tel verzichten

Das traf am Freitag allerdings nicht auf Rohdiamant Mathys Tel zu, der wegen eines "kleinen Kapseleinrisses" aus dem Köln-Spiel erst am Dienstag wieder einsteigen soll. Wegen der anstehenden Champions-League-Wochen mit den Topspielen in Mailand und sechs Tage später gegen Lewandowskis Barca hat Nagelsmann ohnehin "ein paar Veränderungen" geplant.

Benjamin Pavard wird wieder ins Team rücken, auch im Abwehrzentrum sei angesichts dreier Innenverteidiger mit "Top-Niveau" jederzeit ein Wechsel möglich. Außerdem soll Rückkehrer Leon Goretzka "schnellstmöglich mehr

Rhythmus" bekommen. Der Nationalspieler habe zwar "ein, zwei Baustellen" im Körper, doch Nagelsmann versprach: "Der wird sich dieses Jahr nicht mehr verletzen."

Und damit den Konkurrenzkampf weiter anheizen. Sein Chef erwartet "definitiv", dass das Plätze-Gerangel zur Belastung wird – und appellierte an die Stars: "Es muss jeder alles dafür tun, dass die Stimmung gut bleibt." Ändern könne man eh nichts, "wir sind hier bei Bayern München" – und nicht mehr bei Hoffenheims U19.

Das könnte Dich auch interessieren: Taktik-Check: Darum stellt Union den großen Bayern ein Bein

(SID)

Emotionale Rede bei Eredivisie Awards: Haller ringt mit den Tränen

Bundesliga Tel fehlt dem FC Bayern in Berlin - Pavard kehrt zurück VOR EINER STUNDE