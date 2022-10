"Das ist in meinen Augen nichts für die Öffentlichkeit. Es ist werbewirksam, wenn Mats Hummels wieder was Großartiges erzählt, aber es war ja nicht so, dass er selbst ein Feuerwerk abgebrannt hätte. Er ist mit untergegangen", stellte der 50-Jährige klar.

Hummels sei zwar durchaus "wieder in einer guten Form, mir gefällt er. Aber mir kommen diese Aussagen mittlerweile zu oft. Er muss aufpassen, dass die Mannschaft sich nicht gegen ihn stellt, wenn er irgendwelche Parolen rauslässt."

Allerdings müsse der BVB-Verteidiger von den jungen Spielern wohl nichts befürchten. "Früher hätte es gescheppert, aber was soll ein Adeyemi denn einem Mats Hummels sagen?", fragte sich Babbel.

Auch Lothar Matthäus schloss sich der Kritik an Hummels an.

Lothar Matthäus: "Würde mir auf die Nerven gehen"

Bei "Sky" meinte der deutsche Rekordnationalspieler: "Was mir als Spieler von Borussia Dortmund langsam aber sicher auf die Nerven gehen würde, ist die permanente Kritik von Mats Hummels." "Sich Woche für Woche hinzustellen oder Social-Media-Posts abzusetzen und Mannschaftskollegen ständig zu kritisieren, geht irgendwann nach hinten los", ist sich Matthäus sicher, der Hummels jedoch möge und respektiere.

Der 33-Jährige hatte Adeyemi nach einem misslungenen Kunststück gegen Union öffentlich getadelt. "Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass die beste Lösung, auch wenn das danach nicht auf Social Media kommt", ließ der Routinier verlauten. Matthäus ist sich sicher, dass das "in der Kabine nicht gut ankommen" wird.

Die Mitspieler fragten sich dann sicherlich auch, "ob Mats selbst Woche für Woche Top-Leistungen abliefert oder nicht auch ab und zu mal einen Fehler macht. Ich finde, dass sich der Trainer oder vielleicht auch mal ein Matthias Sammer Hummels zur Seite nehmen sollte, um mit ihm darüber zu sprechen", schlug der TV-Experte vor.

