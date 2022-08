Angeblich würden die Münchener ab einem Angebot zwischen 60 und 70 Millionen Euro möglicherweise über einen Verkauf von Sané nachdenken. Generell wollen die Bayern den 26-Jährigen aber halten und hoffen laut dem Bericht endlich auf den dauerhaften Durchbruch von Sané.

Salihamidzic erklärte bei seinem TV-Auftritt bei "Sky90" zum Offensivmann: "Er hat ein Riesenpotenzial. Ich glaube an ihn, es liegt bei ihm. Er hat solche Qualität, jetzt muss er es raushauen."

Die ersten beiden Saisonspiele musste Sané allerdings zunächst von der Bank aus verfolgen. Teamkollege Jamal Musiala erhielt von Trainer Julian Nagelsmann den Vorzug, Sané wurde nur für 25 beziehungsweise zwölf Minuten eingewechselt.

Dennoch bereitete er beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (6:1) einen Treffer vor und erzielte im Supercup gegen RB Leipzig (5:3) sogar selbst ein Tor.

Eurosport-Einschätzung: Neben United soll laut des "Mirror" auch Arsenal Interesse am deutschen Nationalspieler zeigen. Doch keiner der beiden Vereine wird vermutlich dazu bereit sein, Summen in dieser Größenordnung für Sané auf den Tisch zu legen. Zumal der 26-Jährige in der Vergangenheit schon für Uniteds Erzrivale ManCity spielte. Auch Sané selbst soll sich in München weiterhin sehr wohl fühlen. Ein Abschied käme daher mehr als überraschend.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 1 Prozent

