"Er will gehen, weil ich glaube, dass er in München alles ausgeschöpft hat. Trotzdem rechnet er auch wohl damit, dass er bleiben könnte, also will er die Brücken hinter sich nicht abbrechen", so Wilkowicz.

Der Vertrag von Lewandowski läuft noch bis 2023, der 33-Jährige forciert aber offen einen Wechsel zum FC Barcelona

Die Bayern-Verantwortlichen um Vorstandsboss Oliver Kahn ("Basta") schieben einem Transfer bisher einen Riegel vor.

(SID)

