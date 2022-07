Was war zuvor geschehen? Hazir S. fuhr Neuer vor wenigen Wochen in den frühen Morgenstunden vom Münchner Odeonsplatz in den unweit entfernten Stadteil Lehel. Im Anschluss an die Fahrt, die gleichzeitig die letzte seiner Schicht war, fand er das Portemonnaie des Bayern-Keepers, in dem sich unter anderem 800 Euro in bar befanden.

Nachdem der Taxifahrer ausgeschlafen hatte, machte er sich auf den Weg, um Neuer seine Geldbörse zurückzubringen. "Auf dem Personalausweis standen Name und Adresse von Neuer", sagte er der "Bild".

Er fuhr ins Lehel, dorthin, wo er Neuer einige Stunden zuvor abgesetzt hatte. Weil er dort niemanden antraf, machte er sich auf den Weg zum Tegernsee, an dem Neuer ein Anwesen besitzt. Auch dort öffnete ihm niemand die Türe, ein Passant habe ihm dann erklärt, dass Neuers Berater ganz in der Nähe wohne.

"Der öffnete, ich gab alles ab, ließ meine Kontaktdaten da", so Hazir S. Zwei Wochen später sei ein Paket bei ihm eingetroffen. Darin habe sich ein unterschriebenes Trikot des Torhüters befunden. Eine Dankesnachricht hinterließ Neuer nicht.

"Dieser Finderlohn ist ein Hohn"

"Dieser Finderlohn ist ein Hohn", klagte Hazir S. im Gespräch mit der Boulevardzeitung. Er ergänzte: "Ich habe vier Kinder. Mit dem Trikot kann ich nichts anfangen." Aussagen, die Matthäus dazu veranlassten, einzuspringen.

"Als ich die Geschichte in Bild gelesen habe, hatte ich spontan die Idee, ihm das Trikot abzukaufen und für 'Ein Herz für Kinder' zu versteigern. Ich lege sogar noch ein unterschriebenes Trikot von mir drauf", sagte Matthäus.

Der Weltmeister von 1990 schob nach: "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, den Geldbeutel zu verlieren. Das Schlimme ist der Aufwand danach. Karten sperren, neue besorgen, Ausweis beantragen. Umso wertvoller finde ich Hazirs Engagement, um Manuel den Ärger zu ersparen."

Hazir S. war von Matthäus' Aktion begeistert: "Lothar ist der Beste! Ich fand ihn als Spieler schon gut. Aber jetzt ist er mein Held", sagte er bei einem Treffen mit der Fußball-Legende.

