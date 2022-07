Süle, Neuzugang von Bayern München, verletzte sich im DFB-Pokal-Spiel am Freitagabend bei 1860 München (3:0) offenbar schwerer am Oberschenkel als zunächst angenommen. Dortmund spielt am kommenden Samstag gegen Bayer Leverkusen.

Süle war in München in der Pause ausgewechselt worden, weil er laut Trainer Edin Terzic "ein bisschen was im vorderen Oberschenkel" gespürt habe. Zur zweiten Halbzeit kam Mats Hummels, der in der Abwehr nun wohl auch gegen Leverkusen die erste Wahl neben Nico Schlotterbeck sein wird.

(SID)

