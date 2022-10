Auf den Hinweis des "Sky"-Reporters, dass dazu auch Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl gehöre, holte Süle so richtig aus.

"Es ist mir relativ egal, wer das ist. Ich glaube, ich weiß am besten, ob ich fit bin. Und wenn ich nicht fit wäre, würde der Trainer mich auch nicht aufstellen. Ich habe die letzten fünf Spiele gespielt und das auch ganz ordentlich gemacht", sagte er.

Süle musste in den vergangenen Wochen und Monaten heftige Kritik wegen seines Fitnesszustands einstecken. Er sei übergewichtig, nicht in Form, so der Vorwurf.

Auch Kehl hatte Süle öffentlich aufgefordert ("Er wird sicher ein Stück fitter werden müssen"), in dieser Hinsicht etwas zu unternehmen.

