Dem Ex-Nationalspieler gibt die aktuelle Entwicklung im Sport durchaus zu denken:

"Wenn mir etwas Sorgen bereitet: Wir nehmen es als gottgegeben hin, dass Fußball immer der Nummer-eins-Zuschauersport ist. Wenn man aber sieht, wie jüngere Generationen Sport konsumieren und wie viele andere Optionen sie haben, muss man das ernst nehmen. Es ist nicht mehr nur der Fußball, den sie sich anschauen. Für das NFL-Spiel in München hätten wir eine Million Karten verkaufen können. Das sind Entwicklungen, die wir nicht einfach ignorieren können."

Kahn betonte: "Grundsätzlich muss man bei allen Gedankenspielen aber immer das Interesse aller Fans ins Zentrum stellen." Auch Hans-Joachim Watzke will Playoffs mittelfristig nicht grundsätzlich ausschließen.

"Ich finde nach wie vor, dass die Meisterschaft nach 34 Spieltagen die vernünftigste, die fairste Lösung ist. Der Fußball entwickelt sich aber immer mehr in die Richtung Event", sagte der Aufsichtsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL): "Wenn die Bayern noch weitere fünfmal in Serie Meister werden und die ganze Liga und die Bayern selbst sagen, dass es uns in Deutschland schwächt, wenn wir weiter nach dem gegenwärtigen Modus verfahren, dann muss man vielleicht darüber diskutieren."

