"So ist Fußball. Er beleidigt mich fast die gesamte zweite Halbzeit", erklärte Gikiewicz im Anschluss an die Partie bei "DAZN" und bezog sich dabei auf anhaltende Rufe aus der Kurve in seine Richtung. "Die haben keinen Respekt. Wir sind nur Spieler und du kannst nicht meine Familie oder mich persönlich beleidigen", unterstrich der 34-Jährige.

In der Nachspielzeit verschuldete Augsburgs Maximilian Bauer einen Handelfmeter . Bremens Marvin Ducksch nahm sich der Sache an, scheiterte aber an Gikiewicz. Daraufhin drehte er sich zum Bremer Anhang um und deutete auf seine Lippen - das Symbol für Schweigen. Diese Geste ließ bei einigen Bremern die Sicherungen durchbrennen, sodass manche sichtlich aufgebracht aus dem Block in den Innenraum kletterten und bis an die Werbebanden vordrangen.

Werder-Star Niclas Füllkrug kommentierte ebenso die emotionale Schlussphase: "Das ist mir zu hitzig. Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Das gefällt mir auch nicht." Geht es nach dem 29-Jährigen, gab es über die gesamte Partie hinweg viele strittige Szenen. Augsburg hätte den Schiedsrichter förmlich unter Druck gesetzt.

Vorwürfe, welche Gikiewicz nicht gelten lassen will: "Ich glaube, Füllkrug muss die Niederlage einfach akzeptieren. Bremen hatte vor dem Spiel acht Punkte und sie glauben, sie gewinnen 4:0? Das ist einfach respektlos", legte der polnische Keeper nach.

