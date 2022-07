Die Münchner nach acht Jahren zu verlassen sei "die schwierigste Entscheidung meines Lebens" gewesen, betonte der Pole im Gespräch mit der "Bild." "Ich wollte noch einmal woanders leben, mit meiner Familie etwas Neues entdecken."

Lewandowski hatte seinen Wechsel, der seit Samstag feststeht, seit Wochen forciert und öffentlich mit dem FC Bayern gebrochen.

Ad

"Vielleicht mussten eben gewisse Dinge passieren, damit der Wechsel am Ende möglich war. Ich denke, dass nun beide Seiten zufrieden sind. Bayern bekommt viel Geld, ich darf nach Barcelona.", sagte Lewandowski.

Bundesliga Medienbericht: De Ligt wechselt zum FC Bayern VOR 2 STUNDEN

Der 33-Jährige hatte am Samstagmorgen noch mit den alten Kollegen an der Säbener Straße trainiert und sich verabschiedet. Nach der USA-Reise des FC Barcelona (bis 30. Juli) möchte er für einen "richtigen Abschied" noch einmal nach München zurückkehren. "Ich will auch für die Mitspieler, das Trainerteam und die Mitarbeiter rund um die Mannschaft Geschenke besorgen", sagte Lewandowski.

Das könnte Dich auch interessieren:Medien: FC Bayern verpflichtet de Ligt

(SID)

Mit Mané - aber ohne Lewy: FC Bayern stellt neuen Kader vor

Premier League Einigung erzielt: Ajax-Star folgt ten Hag zu ManUnited VOR 6 STUNDEN