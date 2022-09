"Du willst spielen, aber der Trainer wählt andere Spieler. Ich habe das zu akzeptieren, doch es ist schwierig", ergänzte Gravenberch.

Insgesamt stand der 20-Jährige, der im Mittelfeld besonders mit den beiden deutschen Nationalspielern Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie Marcel Sabitzer konkurriert, nur 218 Minuten für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz.

Ad

Weder in der Bundesliga noch in der Champions League stellte Trainer Julian Nagelsmann Gravenberch von Beginn an auf.

WM Für die Ukraine: Lewandowski kündigt besondere Geste bei WM an VOR 13 STUNDEN

Der Münchener Coach forderte vom Youngster besonders defensiv eine Steigerung. "Wir brauchen eine gute Balance auf der Sechserposition. Er weiß, dass er defensiv noch ein bisschen zupacken muss. Manchmal hadert er mir ein bisschen zu viel bei Fehlern", erklärte Nagelsmann vor Kurzem.

WM-Teilnahme für Gravenberch in Gefahr?

Einzig in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Viktoria Köln (5:0) durfte Gravenberch in der Startelf auflaufen. Dabei steuerte er auch einen Treffer sowie einen Assist bei. Das blieben bisher allerdings seine einzigen Torbeteiligungen in München. "Vielleicht gibt mir der Trainer nach der Länderspielpause mehr Minuten", hofft der Niederländer.

Die fehlenden Spielminuten könnten nun auch Gravenberchs Chancen auf eine WM-Teilnahme mit der niederländischen Nationalmannschaft gefährden. Denn Oranje-Coach Louis van Gaal verzichtete für die anstehenden Nations-League-Spiele auf den 20-Jährigen. Stattdessen soll Gravenberch in der U21 zum Einsatz kommen.

Sein letztes von bisher sechs Länderspielen für die A-Nationalmannschaft bestritt der junge Niederländer im November 2021. Die Juni-Länderspiele hatte er verletzungsbedingt verpasst. Gravenberch betonte nun aber: "Ich würde gerne zur Weltmeisterschaft fahren. Wir werden sehen, was passiert. Ich habe noch nicht aufgegeben." Für seinen WM-Traum müsste er in München wohl bald häufiger auf dem Platz stehen.

Das könnte Dich auch interessieren:Neustart im Oktober: Der unantastbare Klopp will das Ruder rumreißen

So schlecht wie zuletzt vor 20 Jahren: Die Bayern-Krise in Zahlen

La Liga Trotz Transfer-Offensive: Barça erwartet über eine Milliarde Euro Umsatz VOR 15 STUNDEN