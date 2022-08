Der Offensiv-Allrounder wechselte im Sommer für rund 32 Millionen Euro von der Anfield Road an die Säbener Straße und überzeugte beim Rekordmeister sofort. In seinen ersten fünf Begegnungen für die Münchner erzielte Afrikas Fußballer des Jahres vier Treffer.

Am vergangenen Samstag im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach blieb Mané zwar zum zweiten Mal ohne Tor, nachdem ihm beim 1:1 (0:1)-Unentschieden zwei Treffer aufgrund von Abseitsstellungen aberkannt wurden. Seine Freude über den Auftakt in Deutschland trübte der erste Punktverlust aber nicht.

"Ich bin sehr froh und stolz, Teil dieses Klubs zu sein", erklärte Mané und schob in Richtung der Zuschauer nach: "Es ist mir sehr wichtig, geliebt zu werden. Ich möchte immer mein Bestes geben und will die Fans glücklich und stolz machen."

Konkurrenz in der Offensive bekam der Senegalese am Samstag überraschenderweise von einem anderen Neuzugang. In der Schlussphase der Begegnung wechselte Julian Nagelsmann Matthijs de Ligt - eigentlich Innenverteidiger - in der Sturmspitze ein. "Der Trainer hat mir gesagt, dass ich als Stürmer reinkomme. Das ist nicht normal für mich, aber trotzdem sehr gut", scherzte der Abwehrspieler.

Matthijs de Ligt Fotocredit: Getty Images

De Ligt schwärmt: "Haben sehr viel Qualität"

Trotz der unbekannten Rolle fühlt sich auch de Ligt, der von Juventus Turin zum Rekordmeister wechselte , in der bayrischen Landeshauptstadt wohl und lobte die Qualität des Kaders. "Wir haben ein starkes Team mit sehr guten Spielern. Die Mannschaftskollegen sind sehr nett zu mir und das ist mir sehr wichtig", schwärmte der 23-Jährige am Rande des Fotoshootings und formulierte hohe Ziele: "Wir wollen in dieser Saison alles gewinnen. Wir haben sehr viel Qualität."

Unbekannt war dem Abwehrspieler neben der neuen Rolle am Samstag dann auch der Anblick der Mannschaftskollegen in Lederhosen. "Normalerweise sieht man sie im Trainingsoutfit, nun in Lederhosen. Das ist etwas anderes, aber es ist lustig", sagte de Ligt knappe drei Wochen vor Beginn des Oktoberfestes.

Mehr Erfahrung hat damit dagegen Mané, der von 2014 bis 2016 in Österreich für den FC Salzburg auflief. "Ich weiß ein bisschen darüber, weil ich es auf den Weihnachtsfeiern getragen habe", erklärte der Stürmer und sagte: "Ich mag es, ich habe sie seit acht Jahren immer noch bei mir."

