Im Sommer war Süle nach fünf Jahren beim FC Bayern ablösefrei zum BVB gewechselt. Auch aufgrund der Muskelprobleme konnte Süle in der Vorbereitung allerdings kaum trainieren.

Kehl meinte dazu: "Niki kommt aus einer Verletzung und hatte aufgrund der Nationalmannschaft eine kurze Vorbereitungszeit. Er wird sich dem Konkurrenzkampf stellen müssen. Wir haben auf dieser Position deutlich an Qualität hinzugewonnen. Niklas will ein fester Bestandteil der Mannschaft sein und auch zur Weltmeisterschaft."

Bisher stand Süle in der Bundesliga lediglich am dritten Spieltag gegen Werder Bremen (2:3) 28 Minuten sowie am darauffolgenden Spieltag gegen Hertha BSC (1:0) vier Minuten auf dem Platz.

Ende Juli spielte der fünfmalige deutsche Meister zudem eine Halbzeit in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den TSV 1860 München (3:0). Dabei zog er sich seine Verletzung zu

Mit der DFB-Elf absolvierte Süle außerdem bereits im Juni drei Nations-League-Spiele, in denen er jeweils von Beginn an auflief. Nur gegen England (1:1) pausierte der Ex-Bayer.

