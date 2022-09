Nach zwei Monaten neigt sich der Trubel auf dem Transfermarkt allmählich seinem Ende zu. In Deutschland schließen sich die Markthallen am 1. September um 18:00 Uhr. Wechsel in die restlichen Top-Ligen sind aber auch danach noch möglich.

In Spanien, Italien und England sind Transferaktivitäten nämlich noch bis Mitternacht erlaubt. Frankreich erlaubt seinen Vereinen bis zum 2. September um 01:00 Uhr etwaige Anpassungen im Kader.

Aber aufgepasst: Während Top-Klubs wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Paris Saint-Germain oder Manchester United ihre Personalplanungen in den kommenden Stunden abgeschlossen haben müssen, können sich Vereine aus Belgien (6. September), der Türkei (8. September) oder auch Portugal (22. September) etwas mehr Zeit lassen.

Eurosport.de behält die wichtigsten Geschehnisse zum Abschluss des Sommer-Transferfensters im Überblick.

09:05 Uhr - Wechsel von Julian Draxler bahnt sich an

Julian Draxler steht portugiesischen Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon. Wie "Record" berichtet, wurde der deutsche Nationalspieler bereits am Flughafen von Lissabon gesichtet und soll sich auf dem Weg zum Medizincheck befinden. Grund für einen möglichen Abgang von Paris Saint-Germain könnte Draxlers geringe Spielzeit im französischen Star-Ensemble und sein Traum von der WM 2022 in Katar sein. Darüber hinaus soll er nicht zu den Planungen von PSG-Coach Christophe Galtier gehören.

09:00 Uhr - Guten Morgen zum Deadline Day

Guten Morgen aus München zum Deadline Day. Heute schließt das Sommer-Transferfenster im europäischen Fußball. Bis 18:00 Uhr haben die Bundesligisten nochmal Zeit sich für die Hinrunde zu verstärken. Und auch international ist der Deadline Day immer wieder für Last-Minute-Kracher bekannt. Christoph Niederkofler tickert für euch den Deadline Day und berichtet über die wichtigsten Transfers in Deutschland und den europäischen Top-Ligen. Viel Spaß!

