Zuvor saß Thorup in Belgien in Gent und Genk auf der Bank. In seiner Heimat war er überdies für Esbjerg, Midtjylland sowie die U20- und U21-Nationalmannschaft tätig.

Er gewann als Coach zweimal die dänische Meisterschaft und einmal den Pokal. Als Profi war er zwei Jahre für den KFC Uerdingen (1996 bis 1998) aktiv.

Fotos in dänischen Medien zeigen Thorup bei der Ankunft in Stuttgart. Dort hatten die Verantwortlichen rund um das 4:1 gegen den VfL Bochum Gespräche mit zwei Kandidaten über die Nachfolge des entlassenen Pellegrino Matarazzo angekündigt. "Wir brauchen einen Trainer, der entwickeln kann, aber vor allem auch die Mannschaft siegfähig bekommt", sagte Sportchef Sven Mislintat über das Anforderungsprofil.

Dem neuen Mann, meinte Mislintat, sei es auch "scheißegal, ob ich Sportdirektor bin oder nicht". Damit offenbarte er, dass die Erleichterung über den Erfolg unter Interimscoach Michael Wimmer nur eine Seite der VfB-Medaille ist.

Mislintat-Zukunft beschäftigt den Klub

Denn neben der Suche eines Nachfolgers für den entlassenen Pellegrino Matarazzo beschäftigen die Fragezeichen hinter Mislintats Zukunft den Klub.

Dass angeblich mehrere Trainerkandidaten wegen der unübersichtlichen Lage im Verein abgesagt hatten, passt da ins Bild - auch wenn Alexander Wehrle das ganz anders beurteilt. "Fakt ist, dass viele dieser Namen überhaupt nicht auf unserer Liste standen", sagte der Vorstandsvorsitzende bei Sky.

Wehrle kündigte die "zeitnahe" Verpflichtung eines neuen Übungsleiters an - und erklärte mit Blick auf die Spekulationen um Mislintat erneut, dass es bis Mitte November Klarheit geben soll. Auch Mislintat, dessen Vertrag ausläuft, war um Deeskalation bemüht. "So heiß, wie es bei allen draußen gekocht wird, ist es im Klub nicht", sagte der Sportchef, der sich einen "rauchigen Whiskey" auf das Verlassen der Abstiegsplätze gönnen wollte.

Dem künftigen Coach kündigte er schon mal an, dass der Job beim VfB keinesfalls vergnügungssteuerpflichtig sei. "Klubs unserer Art haben Power wie Sau", sagte der 49-Jährige: "Die Positionen des Trainers und des Sportdirektors sind da der Hitze ausgesetzt."

Stuttgart: Interimscoach Wimmer bleibt im Trainerstab

Ob der neue Übungsleiter schon am Mittwoch im Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld auf der Bank sitzen wird, ist laut Mislintat offen. Sicher dagegen sei, dass Wimmer im Trainerstab bleibe.

Er kann sich also weiter an dem gegen Bochum überragenden Silas erfreuen. Zwei Tore (3., Foulelfmeter/64.) und eine Vorlage steuerte der Kongolese zum Sieg bei. "Es ist ein befreiendes Gefühl. Wir sind froh, dass wir einen Durchbruch haben", sagte Mislintat: "Das war ein richtiger Löser für uns."

Und die Ankunft des "Problemlösers" auf dem Trainerstuhl steht ja auch bevor.

