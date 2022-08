Nach zwei Siegen zum Auftakt wollte der BVB gegen ebenfalls noch ungeschlagene Bremer nachlegen und startete mit einem Distanzschuss von Mahmoud Dahoud vielversprechend in die Partie (2.). Für jenen Dahoud ging kur darauf aber nicht mehr weiter: Bei einem Zusammenprall mit Leonardo Bittencourt verletzte sich der Mittelfeldspieler so schwer an der Schulter, dass er ausgewechselt werden musste – Emre Can kam für ihn in die Partie (18.).

In der Folge fand der BVB kaum noch Mittel gegen mutige Bremer, die durch einen gefährlichen Kopfball von Jens Stage (21.), zwei Distanzschüsse von Marvin Ducksch (34.) und Niclas Füllkrug (36.) sowie einen Freistoß von Ducksch (43.) die besseren Abschlüsse verbuchte.

Ad

Kurz vor der Pause reichte der Borussia schließlich eine Einzelaktion für die Führung. Julian Brandt zog vom rechten Flügel ungehindert nach innen und versenkte die Kugel mit einem präzisen Linksschuss von der Strafraumgrenze zum 1:0 in die Ecke (45.+2).

Bundesliga Haaland-Ablöse: Warum der BVB noch keinen Cent bekommen hat VOR 42 MINUTEN

Nach der Pause spielte mit Werder Bremen zunächst nur eine Mannschaft. Anthony Jungs Abschluss aus elf Metern blockt Nico Schlotterbeck mit letztem Einsatz gerade noch ab (59.), kurz darauf musste Gregor Kobel gegen die Volleyabnahme von Ducksch retten (60.).

Trotz Bremens spielerischer Überlegenheit machten das Tor einmal mehr die Hausherren. Raphael Guerreiro zog im Anschluss an eine Ecke ansatzlos aus der Distanz ab. Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka sah den verdeckten, aber unplatzierten Schuss spät und musste die Kugel zum 2:0 für effiziente Dortmunder passieren lassen (77.).

Werder-Wahnsinn in sechs Minuten

Als der BVB schon wie der sichere Sieger aussah, nahm der Werder-Wahnsinn aber der 89. Minute seinen Lauf. Zunächst stellte Youngster Lee Buchanan mit einem sehenswerten Außenristschuss den Anschlusstreffer für die Grün-Weißen her (89.), die in der Folge unbeirrt auf den Ausgleich drängten und diesen auch bekamen. Nach einer Halbfeldflanke von Amos Pieper war Niklas Schmidt per Kopf zur Stelle und köpfte aus zwölf Metern platziert zum Ausgleich ein (90.+3).

Doch Werder hatte gegen nun taumelnde Dortmunder noch immer nicht genug: Mitchell Weiser bediente den schnellen Oliver Burke mit einem perfekten Schnittstellenpass und der Schotte schloss aus halbrechter Position im Strafraum mit einem wuchtigen Abschluss zum 3:2-Siegtreffer ab (90.+5).

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Bynoe-Gittens bleibt blass

Nach seinem starken Auftritt als Joker gegen Freiburg erhielt Toptalent Jamie Bynoe-Gittens gegen Bremen eine Chance von Beginn an. Einerseits ließ der BVB-Youngster in einigen Aktionen seine überragende Technik auf engstem Raum und sein Tempo mit Ball aufblitzen.

Oftmals wirkte der 19-Jährige aber auch etwas übereifrig und verlor immer wieder leichte Bälle, die den Gästen Umschaltchancen ermöglichten. Der Engländer gewann gegen Werder nur 20 Prozent seiner Dribblings und verlor insgesamt elf Mal den Ball, ehe er nach einer Stunde für Reyna weichen musste.

Die Statistik: 18

In keiner anderen Paarung in der Geschichte der Fußball-Bundesliga siegte die Mannschaft, die zunächst mit 0:1 im Hintertreffen lag, häufiger. Mittlerweile 18 Mal gab es dieses furiose Finish - so auch an diesem denkwürdigen Nachmittag.

Das könnte Dich auch interessieren: Krachender Fehlstart perfekt: Leverkusen geht zu Hause baden

Ancelotti sorgt für Lacher: Das passiert, wenn Kroos sich beschwert

Bundesliga Ronaldo vor Wechsel zum BVB? Watzke mit klarem Dementi UPDATE GESTERN UM 13:04 UHR