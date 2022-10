Bei seinem Trainerdebüt im gehobenen Profibereich nahm Xabi Alonso gleich einmal eine Systemumstellung vor und ließ Bayer im 3-5-2 auflaufen. Im Vergleich zum enttäuschenden Auftritt in Porto gab es allerdings nur einen personellen Wechsel: Mitchel Bakker ersetzte Adam Hlozek (Bank).

Die Gäste aus Gelsenkirchen reisten mit personellen Sorgen ins Rheinland: Innenverteidiger Sepp van den Berg (Bänderverletzung im Knochel) und Aufstiegsheld Rodrigo Zalazar (Mittelfußbruch) fallen bis Ende des Jahres aus. Frank Kramer nahm nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Augsburg drei Änderungen in der Abwehr vor: van den Berg, Henning Matriciani und Thomas Ouwejan (beide Bank) wurden durch Cedric Brunner, Leo Greiml und Tobias Mohr ersetzt.

Die Werkself hatte von Beginn an mehr vom Spiel. Vor allem über die rechte Seite und die emsigen Jeremie Frimpong und Moussa Diaby machte Bayer ordentlich Betrieb. Doch Königsblau stand sehr sicher, machte das Zentrum dicht und verteidigte makellos. Da bei Schalke in der Offensive lange Zeit gar nichts ging und bei Leverkusen gefährliche Angriffe nur im Ansatz zu erkennen waren, lebte die Partie lange ohne Höhepunkte.

So konnte sich Leverkusen immerhin auf die individuelle Klasse eines Diaby verlassen. Der Franzose hämmerte den Ball ansatzlos unter die Latte zum 1:0. (38.). Nur drei Minuten später war es mit Frimpong der zweite auffällige Akteur, der mit einem überlegten Schuss in die linke Ecke auf 2:0 erhöhte (41.).

Im zweiten Durchgang verstärkte Schalke seine Offensivbemühungen. Kramer brachte mit Mehmet Aydin (für Polter) und Ouwejan (für Mohr) frische Kräfte und stellte auf 3-4-2-1 um. Fortan ergaben sich für die Werkself mehr Räume, die Frimpong mit seinem zweiten Doppelpack in dieser Saison zum 3:0 nutzen konnte (53.). Die Vorentscheidung in diesem Spiel.

Im weiteren Verlauf war Schalke bemüht, doch offensiv kam nichts zustande und defensiv ließ man der Werkself oft zu viel Raum und Zeit. Leverkusen zeigte sich weiterhin spielfreudig, ohne jedoch zu zwingend zu agieren. Von Königsblau ging im ganzen Spiel keine Gefahr aus. In der 90. Minute setzt Paulinho mit dem 4:0 den Schlusspunkt, für Leverkusen bedeutete dies zugleich den höchsten Saisonsieg.

Letztendlich feierte Xabi Alonso ein gelungenes Trainerdebüt in der Bundesliga. Dabei konnte sich der Spanier auf die individuelle Klasse eines Moussa Diaby verlassen. Der Franzose war mit dem 1:0 der Dosenöffner, Frimpongs Doppelpack legte Diaby zudem auf.

Für die Werkself geht es bereits am Mittwoch weiter. Dann wartet in der Champions League mit dem FC Porto ein ganz anderes Kaliber. In der Liga geht es für Bayer 04 am Samstagnachmittag bei Eintracht Frankfurt weiter. Schalke 04 erwartet bereits am Freitagabend die TSG 1899 Hoffenheim.

Stimmen zum Spiel

Xabi Alonso (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Ich bin sehr zufrieden, natürlich wollten wir ein gutes Spiel zeigen. Wir haben gut gespielt, wir haben das Spiel gut kontrolliert, sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive. Aber es ist nur ein Spiel. Wir haben wenig Zeit, müssen bereits am Mittwoch gegen Porto ran. Für mich ist das Wichtigste, dass die Spieler wissen, wie wir spielen wollen. Wir werden analysieren und dann geht es ins nächste Spiel. Fußball ist keine Mathematik, ist gibt keine Formel, aber ich möchte, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenlernen. Heute war wichtig, aber wir haben noch viel zu

Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen): "Vor allem die Chancenverwertung war viel besser, wir haben vier Tore geschossen. In der ersten Halbzeit hätten wir das eine oder andere sogar noch mehr machen können. Und die Kontrolle im Spiel. Wir hatten eine bessere Zuordnung für den Raum und haben die Räume, die uns Schalke gegeben hat, gut bespielt. In den letzten Wochen war vieles nicht gut, heute war ein Schritt in die richtige Richtung. Ohne jetzt den Gegner schlecht zu machen, aber Schalke war heute nicht so gut, dass sie hätten uns Probleme bereiten konnten."

Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen): "Das erste Spiel unter einem neuen Trainer ist immer gut. Nun müssen wir weitermachen. Es kommt ein frischer Wind. Fußballerisch war es nicht perfekt, aber ein Schritt in die richtige Richtung."

Simon Terodde (Schalke 04): "Ich weiß nicht, wie das vor dem Fernseher aussah, aber in den ersten 30 Minuten hatte ich ein gutes Gefühl. Aber dann haben wir bis zur Halbzeit darum gebettelt, das darf nicht passieren, das haben wir schlecht gemacht. So fängst du dir zwangsläufig ein Gegentor. In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt, das Spiel beruhigt, aber selbst kein Tor mehr gemacht."

Simon Rolfes (Geschäftsführer Bayer 04 Leverkusen): "Ich glaube, wir waren zu jeder Zeit kompakt, haben das Spiel dominiert, den Ball dominiert und wir haben eine gute Dynamik reingebracht. Schalke hat nicht wirklich eine Torchance. Wir sind schon im ersten Durchgang mehrmals gefährlich in den Sechzehner gekommen. Das war heute ein erster Schritt, man konnte schon eine Veränderung sehen. Es war ein wunderbarer Auftakt. Schon von der Formation haben wir anders gespielt. Er (Xabi Alonso, Anm. d. Red.) konnte in den letzten zwei Tagen sehr effizient den Spielern ein paar Messages mit auf den Weg geben, um eine Klarheit ins Spiel zu kriegen, um auch wieder eine Sicherheit ins Spiel zu bekommen. Das hat er sehr gut gemacht und hatte eine gute Ansprache an die Jungs. Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, das wissen die Spieler auch."

Das fiel auf: Erfolgreiches Alonso-Debüt – doch es muss mehr kommen

Die Werkself zeigte sich beim ersten Spiel unter Alonso verbessert und kommunizierte viel. Vor allem die rechte Seite mit Frimpong und Diaby zeigte sich spielfreudig. Doch letztendlich darf Schalke 04 kein Maßstab sein und zudem war die individuelle Klasse von Bayer 04 heute der Schlüssel zum Erfolg. Ansonsten hat Xabi Alonso noch viel Arbeit vor sich. Das Spiel gegen Schalke war sehr rechtslastig, die linke Seite ist auch mit Michel Bakker noch nicht adäquat besetzt. Patrick Schick läuft weiterhin seiner Form hinterher und in der letzten halben Stunde machten sich einige Unkonzentriertheiten bemerkbar. Stärkere Gegner würden diese konsequent ausnutzen. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie Bayer 04 unter Alonso mit Rückschlägen und Gegnern eines anderen Kalibers umgeht.

Tweet zum Spiel:

Ein ehemaliger Weltstar ist zurück auf der Bundesliga-Bühne. Zweimaliger Europameister, Weltmeister, zweifacher Champions-League-Sieger, Deutscher Meister und, und, und. Xabi Alonso erreichte in seiner Fußballerkarriere so ziemlich jeden wichtigen Titel. Nun feierte der passstarke Spanier mit Bayer 04 Leverkusen sein Trainerdebüt in einer der Top-5-Ligen. Ausgerechnet gegen Schalke 04. Denn auch sein Debüt im Bayern-Trikot im August 2014 feierte der Mittelfeldspieler gegen Königsblau.

Die Zahl zum Spiel: 2

Einen Start nach Maß erwischte nicht nur Xabi Alonso. Unter dem neuen Trainer gelangen Moussa Diaby in einer Halbzeit mehr Torbeteiligungen (1 Tor, 1 Assist) als an den ersten acht Spieltagen unter Gerardo Seoane (1 Vorlage). Xabi Alonso ist nach Pep Guardiola erst der zweite spanische Trainer in der Bundesliga-Geschichte. Guardiola ist mit einem Punkteschnitt von 2,52 Punkten pro Partie zudem der erfolgreichste Trainer der BL-Historie.

