Nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen in Serie möchte Borussia Dortmund im Heimspiel am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt (20:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.

Trainer Lucien Favre verändert seine Formation im Vergleich zur 3:4-Pleite gegen Bayer Leverkusen auf zwei Positionen. Routinier Lukasz Piszczek ersetzt Manuel Akanji im Defensivverbund des BVB. Zudem gibt Thorgan Hazard sein Startelf-Comeback. Der 26-Jährige läuft anstelle des verletzten Kapitäns Marco Reus auf.

Im Mittelfeldzentrum feiert Emre Can gegen die Hessen sein Heimdebüt. Der Neuzugang spielt für den ebenfalls verletzten Julian Brandt auf der Doppelsechs an der Seite von Axel Witsel.

Im Angriff ruhen die Hoffnungen des BVB weiter auf Shootingstar Erling Haaland, der erstmals im Signal Iduna Park von Beginn an startet.

Die Aufstellungen:

So spielt Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard.

So spielt Eintracht Frankfurt: Trapp - Touré, Abraham, Hinteregger, N'Dicka - Chandler, Ilsanker, Rode, Kostic - Gacinovic - Silva.

