Eine gute halbe Stunde dauerte es, bis es der Bundesligist auf die Anzeigetafel schaffte - wenn auch nur durch die Mithilfe des Gegners.

Amirul Adli Bin Azmi beförderte die Kugel nach 32 Minuten ins eigene Tor und brach so den Bann für den BVB, bei dem Nico Schulz zum ersten Mal in dieser Saison zum Einsatz kam. Zuletzt hatte der 29 Jahre alte Berliner, der sich aufgrund des Vorwurfs der häuslichen Gewalt aktuell in einem schwebenden Verfahren befindet, im Mai beim 3:1 bei Greuther Fürth die Schuhe für die Westfalen geschnürt.

Zu einer Torbeteiligung kam es für den Linksverteidiger aber nicht. Den 3:0-Halbzeitstand besorgte Donyell Malen mit einem Doppelpack (34./45.).

Nach dem Seitenwechsel schickte Trainer Edin Terzic eine runderneuerte Elf auf den Rasen. Samuel Bamba (66./73.), Julian Rijkhoff und Justin Njinmah erzielten die weiteren Treffer für die Borussia, für die Gastgeber trafen Gabriel Quak Jun Yi zum zwischenzeitlichen 1:4 und Faris Ramli zum 2:7-Endstand.

