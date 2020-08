Der VfL Wolfsburg hat das Viertelfinale der Champions League in San Sebastián mit 9:1 (4:0) gegen Glasgow City gewonnen. Pernille Harder traf dabei vierfach (15./45.+2/56./71.). Im Halbfinale treffen die Wölfinnen auf den FC Barcelona, der im Parallelspiel in Bilbao Atlético Madrid mit 1:0 besiegte.

So lief das Spiel:

Bei teils strömendem Regen in San Sebastian ließ der VfL Wolfsburg von Beginn an keinen Zweifel an seinem Favoritenstatus aufkommen und stellte die Weichen schon in den ersten 20 Minuten auf Halbfinal-Einzug.

Den Anfang machte Kapitänin Pernille Harder, die nach Doppelpass mit Alexandra Popp aus 16 Metern abzog und flach zur Führung für die Wölfinnen traf (15.). Der deutsche Doublesieger blieb gegen die zum Teil überfordert wirkenden Schottinnen am Drück und legte fünf Minuten nach.

Nach einer Ecke kam Ingrid Syrstad Engen im Fünfmeterraum frei zum Kopfball und erhöhte per Aufsetzer auf 2:0 (20.).Wolfsburg dominierte den Gegner fast nach Belieben, sodass noch vor der Pause die Vorentscheidung in einer einseitigen Partie fiel.

Zunächst baute erneut Syrstad Engen nach einer schönen Flanke von Svenja Huth die Führung auf drei Treffer aus (45.), ehe Harder unter gütiger Mithilfe von Glasgow-Keeperin Lee Alexander mit einem strammen Schuss die 4:0-Halbzeitführung besorgte (45.+2).

Die Schottinnen wollten sich nicht komplett kampflos ergeben und kamen kurz nach Wiederbeginn zu ihrer ersten Topchance. Angreiferin Krystyna Freda traf mit einem starken Abschluss aus 20 Metern aber nur den Außenpfosten (50.). Danach nahmen die Dinge aber wieder ihren gewohnten Lauf. Harder kam nach Huths gefühlvoller Flanke ungedeckt zum Kopfball und markierte aus kurzer Distanz ihren dritten Treffer des Tages (56.).

Für das Highlight des Abends sorgte paradoxerweise eine Glasgow-Akteurin: Lauren Wade traf aus vollem Lauf vom linken Strafraumrand über VfL-Torhüterin Friederieke Abt hinweg zum 1:5 (63.).

Nur wenige Minuten später stellte die eingewechselte Felicitas Rauch den alten Abstand per Abstauber wieder her (67.), nur vier Minuten später erhöhte die überragende Harder per Kopf auf 7:1 (72.).

Für den aus schottischer Sicht unrühmlichen Abschluss des Spiel sorgte Glasgow-Akteurinnen mit zwei Eigentoren zum 8:1 und 9:1 in den Schlussminuten. Kapitänin Leanne Ross traf nach Hereingabe von Huth per Kopf ins eigene Tor (80.), in der Nachspielzeit landete ein Rettungsversuch von Jenna Clarke per Bogenlampe ebenfalls im eigenen Gehäuse (90.+4).

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Ungleiches Duell, ungleiche Voraussetzungen

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Viertelfinale gegen Wolfsburg war erst das zweite Pflichtspiel von Glasgow City im Jahr 2020. Der schottische Serienmeister, der sein bis dato einziges Spiel unter Wettkampfbedingungen im Februar bestritten hatte, war den Wolfsburgerinnen in allen Belangen unterlegen und schoss während des gesamten Spiels einen Schuss auf das Tor des VfL abgab.

Dieser sicherte sich nach der Coronapause das Double in Deutschland und reiste somit mit deutlich mehr Spielpraxis zum Finalturnier nach Spanien. Ob Glasgow die Wölfinnen selbst mit mehr Matchhärte hätte gefährden können, darf stark bezweifelt werden.

Die Statistik: 28

Der VfL Wolfsburg gab im Spiel insgesamt 28 Torschüsse ab, von denen zwölf direkt aufs Tor kamen.

