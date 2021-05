Publiziert 16/05/2021 Am 21:17 GMT | Update 16/05/2021 Am 21:21 GMT

Der Ex-Münchnerin Leupold unterlief nach nur 33 Sekunden ein Eigentor, als sie bei einem Klärungsversuch von Fran Kirby angeschossen wurde. Dann verursachte die Mittelfeldspielerin durch ein Foul an Jennifer Hermoso einen Elfmeter, den Alexia (14.) verwandelte.

Aitana Bonmati (21.) und Caroline Hansen (36.) machten Chelseas Katastrophenstart perfekt. Leupolz' Arbeitstag war nach der ersten Hälfte beendet, der spanische Meister Barcelona feierte mit dem Premierensieg den größten Erfolg in der Geschichte des Frauen-Teams.

Chelsea hat es als erster Klub mit dem Frauen- und dem Männer-Team parallel in die Endspiele der Königsklasse geschafft. Am 29. Mai trifft das Männer-Team von Trainer Thomas Tuchel in Porto auf Ligarivale Manchester City.

Bundesliga Drei Dinge, die auffielen: Dortmund bestraft den Mainzer Kater VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich auch interessieren: PSG verkürzt Abstand auf Lille - Showdown am letzten Spieltag

(SID)

Keeper aus 35 Metern düpiert: Traumtor in Australien

Bundesliga 2:2 nach 0:2 - Leipzig sichert Platz zwei, Wolfsburg die Königsklasse VOR EINER STUNDE