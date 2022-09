Der Viertelfinalist der vergangenen Saison gewann dank des Treffers von Top-Stürmerin Vivianne Miedema (51.) mit 1:0 (0:0) beim niederländischen Pokalsieger Ajax Amsterdam. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet.

Der deutsche Meister VfL Wolfsburg ist wie Titelverteidiger Olympique Lyon, Vorjahresfinalist FC Barcelona und der englische Champion FC Chelsea für die Gruppenphase (ab 19./20. Oktober) gesetzt.

Vizemeister Bayern München spielt am Donnerstag gegen Real Sociedad aus Spanien (Hinspiel 1:0) um ein Vorrundenticket, Eintracht Frankfurt war in der ersten Runde der Qualifikation an Ajax gescheitert.

(SID)

