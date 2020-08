FC Barcelona - FC Bayern | Luis Suárez und Co. am Boden

Der FC Bayern München hat den FC Barcelona beim 8:2 (4:1)-Kantersieg im Champions-League-Viertelfinale nach allen Regeln der Kunst demontiert. "Eine beispiellose Demütigung für Barça", schrieb die "Marca" nach einem denkwürdigen Abend im Estádio da Luz. Die "Bild"-Zeitung feierte den Erfolg des Rekordmeisters dagegen als "Jahrhundert-Sieg". Die Pressestimmen zum Schützenfest des FC Bayern.

Spanien:

AS: "Historische Katastrophe für Barça. Eine monumentale Vorstellung des FC Bayern, die einer Dampfwalze glich und der Mannschaft von Setién in jeder Halbzeit vier Tore einschenkte. Sogar Coutinho erzielte einen Doppelpack. Barça lässt sich in der Hölle nieder."

Marca: "Eine beispiellose Demütigung für Barcelona."

El Pais: "Bayern demütigt Barcelona."

El Mundo: "Das peinlichste Barcelona der Geschichte scheitert in Lissabon."

Deutschland:

Bild: "Jahrhundert-Sieg. Bayern zerstört Barça mit acht Toren."

Süddeutsche Zeitung: "Bayern schießt acht Tore gegen Barcelona. Ja, acht."

Kicker: "8:2! Bayern demütigt Barça und steht hochverdient im Halbfinale."

FAZ: "Bayern nimmt Barça auseinander."

England:

The Sun: "Messi und Co. werden gedemügt. Die brillanten Deutschen zerschmettern ein miserables Barça."

Daily Mirror: "Bayern trifft gegen Barça achtmal. Die schlimmste Niederlage aller Zeiten für die Spanier. Sogar Coutinho trifft doppelt."

Daily Mail: "Der peinliche Abschied von Quique Setiéns Männer aus der Champions League. Der deutsche Meister wütet in Lissabon."

The Guardian: "Brillante Bayern zerstören düsteres Barça. Die Deutschen fügen Barcelona eine historische und demütigende Niederlage in der Champions League zu."

The Telegraph: "Barcelona erreicht den Tiefpunkt, als Bayern sie mit acht Toren demütigt."

Italien:

Gazetta dello Sport: "Eine historische Blamage für Barça. Bayern gewinnt 8:2 und fliegt ins Halbfinale."

Corriere dello Sport: "Unglaubliche Bayern: Acht Tore gegen Barça! Flicks Team geht auf Messi und seine Gefährten los."

Corriere della Sera: "Barcelona gedemütigt - Bayern im Halbfinale. Was wird Messi jetzt tun?"

Frankreich:

L'Équipe: "Eine historische Lektion. Bayern demütigt Barça und erreicht das Halbfinale. Beeindruckend und rücksichtslos hat der FC Bayern den FC Barcelona am Freitagabend im Estádio da Luz komplett auseinandergeschossen (8:2). Die Deutschen klettern in die Runde der letzten Vier und warten nun im Halbfinale auf Olympique Lyon oder Manchester City. Was für ein Gemetzel!

Schweiz:

Blick: "Riesen-Debakel für Messi und Co.. Bayern zerstört Barça auf dem Weg ins Halbfinale."

