Mit seinem Treffer zum 1:0 hat Erling Haaland direkt den nächsten Rekord aufgestellt. Er ist der erste BVB-Spieler, der in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League jeweils bei seinem Debüt ein Tor erzielte. Aber weil ein Tor heute gegen PSG nur zu einem Unentschieden gereicht hätte, legte der Norweger kurz nach dem Ausgleich durch Neymar direkt das 2:1 nach. Kein Wunder, dass er zum "Man of the Match" gekürt wurde.

Nach so einem Auftritt ist jedes Lob berechtigt. Und davon gab es in den Sozialen Medien eine ganze Menge für den 19-Jährigen. Eurosport.de mit den besten Reaktionen:

Die Netzreaktionen zu Haalands BVB-Doppelpack:

Das könnte Dich auch interessieren: PSG-Stützen fehlen im Rückspiel: Tuchel muss umbauen