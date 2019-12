Buzz

An das Viertelfinale wird der BVB sicher noch nicht denken, ganz so weit ist es doch noch nicht. Doch die Ereignisse der vergangenen Jahre machen immerhin ein wenig Hoffnung. Der BVB bestreitet am 11. März 2020 sein Achtelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain.

Neymar und der 11. März. Eine seltsame Beziehung gibt es zwischen dem Superstar und diesem speziellen Datum. Eigentlich ist es ein Tag zum Freuen für den Brasilianer, immerhin feiert seine Schwester Raffaella Santos am 11. März Geburtstag. Kurioserweise konnte Neymar seine Schwester in den vergangenen fünf Jahren, seit 2015, zu ihrem Ehrentag besuchen. Zufall?

Neymar: Dreimal verletzt, zweimal gesperrt

Dreimal fehlte Neymar aufgrund von Verletzungen, in den beiden Jahren zuvor im Dress des FC Barcelona aufgrund von Gelbsperren.

Eine Verletzung möchte ihm niemand prophezeien, doch das Fehlen genau an diesem Tag fünf Jahre in Folge erstaunt ein wenig. Der BVB sollte sich auf die Statistik besser nicht verlassen. Und auch im Falle eines Ausfalls wären da noch Herren wie Edinson Cavani und Kylian Mbappé, die den Dortmunder das Viertelfinale vermiesen möchten.

Das könnte Dich auch interessieren: Tuchel oder Flick? So ist der aktuelle Stand bei Bayerns Trainersuche