Wie "Sky" berichtet, hat der FC Bayern erneut Kontakt zu Thomas Tuchel aufgenommen und kann sich sogar vorstellen, den Trainer von Paris Saint-Germain bereits im Winter zu verpflichten. Wahrscheinlicher sei jedoch ein Engagement ab Sommer.

Eine Verpflichtung hängt neben Tuchels eigenem Wunsch beispielsweise auch vom Abschneiden seines Teams in der Champions League ab. Sollte PSG erneut früh in der Königsklasse scheitern, wäre der Weg für den FC Bayern vermutlich frei. Tuchels Vertrag in Paris läuft noch bis 2021.

Flick mindestens bis Sommer Trainer?

Die "Bild"-Zeitung hingegen berichtet, eine Verpflichtung Tuchels zum Winter sei ausgeschlossen. Auch an eine Zusammenarbeit ab Sommer 2020 würden die Bayern-Bosse momentan (noch) nicht denken.

Derzeit sind Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge mit Hansi Flick sehr zufrieden. "Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen", sagte Rummenigge zuletzt in der "Sport Bild". Er schließe nicht aus, dass Bayern bis Sommer mit Flick weitermacht, sagte er bei "Sky".

Flick führte seine Mannschaft zuletzt zu einer 6:1-Gala gegen Werder Bremen. Der Rekordmeister schob sich in der Bundesliga auf Platz fünf vor.

