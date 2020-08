Das Champions-League-Finale ist eines der größten Sportereignisse des Jahres und lockt Millionen von Fans vor die Bildschirme. Wer kein Abonnement eines übertragenden Pay-TV-Senders hat, macht sich oft auf die Suche nach einem alternativen Stream. Tausende Fans wurden dabei gestern auf der Plattform YouTube fündig - nur dass das gezeigte Spiel überhaupt nicht das Champions-League-Finale 2020 war.

Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern in der Champions League. Dieses Spiel verfolgten Millionen von Zuschauern am Sonntagabend und sahen, wie sich der FC Bayern durch ein 1:0 zum Triple-Sieger kürte. Einige Tausend weitere Zuschauer schauten ebenfalls das Duell zwischen Bayern und PSG an, in dem Glauben, das Finale zu sehen.

Allerdings handelte es sich bei der gezeigten Partie um das Gruppenspiel beider Mannschaften vom 5.12.2017, das die Bayern mit 3:1 gewannen. Ein Nutzer hatte das Spiel auf der Plattform YouTube hochgeladen und es als aktuellen Stream für das Champions-League-Finale betitelt, worauf manche Fans hereinfielen.

Mehr als 11.000 User verfolgten das Spiel zeitweise gleichzeitig und dürften sich gewundert haben, wieso Zuschauer im Stadion zugegen waren oder wieso Franck Ribéry die linke Seite beackerte.

Spieler des Spiels war damals übrigens Corentin Tolisso, der mit seinem Doppelpack maßgeblich zum Sieg der damals von Jupp Heynckes gecoachten Elf beitrug.

