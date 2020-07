Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist im Europapokal in diesem Jahr vieles anders. Die Champions League und die Europa League werden in einem Finalturnier entschieden. Am Freitag, 10. Juli finden dafür in Nyon die Auslosungen statt (ab 12:00 Uhr live bei Eurosport 1). Dabei wird nicht nur das Viertelfinale, sondern auch schon die möglichen Halbfinals ausgelost. Eurosport.de mit allen Infos.

Eurosport.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Auslosung der Finalturniere in der Champions League und der Europa League:

Was steht an?

Am Freitag werden im Stammsitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im Schweizer Nyon die Viertel- und Halbfinals für die Miniturniere in Champions (12:00 Uhr live bei Eurosport 1 und Free-Livestream auf Eurosport.de) und Europa League (13:00 Uhr live bei Eurosport 1 und Free-Livestream auf Eurosport.de) ausgelost. In der Königsklasse sind mit Triple-Jäger Bayern München und RB Leipzig noch zwei Bundesligisten dabei, im früheren UEFA-Cup mit Pokalfinalist Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg sogar drei.

Wie funktioniert die Auslosung?

Es gibt jeweils drei Ziehungen: Für das Viertelfinale, das Halbfinale und das "Heimteam" im Endspiel. Dabei gibt es keine Setzliste und keinen sogenannten Länderschutz - das heißt: Es kann auch zu Duellen zwischen Mannschaften aus dem gleichen Nationalverband kommen wie etwa zwischen den Bayern und Leipzig oder Leverkusen und Wolfsburg.

Wer ist in den Lostöpfen?

Champions League: Neben Leipzig haben sich Paris St. Germain, Atletico Madrid und Atalanta Bergamo bereits fürs Viertelfinale qualifiziert. Bei vier Achtelfinals stehen noch die Rückspiele an: Die Bayern müssen noch einmal gegen den FC Chelsea ran (Hinspiel 3:0), Manchester City gegen Real Madrid (2:1), der FC Barcelona gegen den SSC Neapel (1:1) sowie Juventus Turin gegen Olympique Lyon (0:1). Die Heimvereine dürfen ihre Spiele laut UEFA-Entscheid jeweils im eigenen Stadion austragen.

Europa League: Leverkusen steht nach dem 3:1 im Hinspiel bei den Glasgow Rangers mit einem Bein im Viertelfinale. Wolfsburg unterlag Schachtjor Donezk (1:2), und Frankfurt droht nach der Heimpleite gegen den FC Basel (0:3) das Aus. Manchester United (5:0 gegen LASK) ist so gut wie sicher durch, dazu kommen die Sieger aus FC Kopenhagen gegen Istanbul Basaksehir (0:1) sowie Wolverhampton Wanderers gegen Olympiakos Piräus (1:1). Auch hier gilt: Heimvereine dürfen im eigenen Stadion spielen. Inter Mailand gegen den FC Getafe sowie FC Sevilla gegen AS Rom (beide ohne Hinspiel) werden in einem Spiel in Deutschland ausgetragen.

Wo wird gespielt?

Champions League: Viertel-, Halb- und Finale werden als K.-o.-Turnier in Lissabon ausgetragen, ohne Zuschauer. Alle Duelle werden in einem einzigen Spiel entschieden. Spielorte sind Benficas Estadio do Sport Lisboa e Benfica, wo auch das Finale steigt, und Sportings Estadio Jose Alvalade.

Europa League: Viertel-, Halb- und Finale werden als K.-o.-Turnier in Nordrhein-Westfalen ausgetragen, ohne Zuschauer. Alle Duelle werden in einem einzigen Spiel entschieden. Spielorte sind das RheinEnergieStadion in Köln (Endspielort), die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, Düsseldorfs Merkur Spiel-Arena und Schalkes Veltins-Arena.

Wann wird gespielt?

Champions League: Die Achtelfinal-Rückspiele sind für den 7./8. August angesetzt, die Viertelfinals für den 12. bis 15. August, die Halbfinals für 18./19.8., das Endspiel für 23.8. Alle Spiele werden um 21:00 Uhr (MESZ) angepfiffen.

Europa League: Die Achtelfinals finden am 5./6. August statt (18:55/21:00 Uhr), die Viertelfinals am 10./11.8., die Halbfinals am 16./17.8. und das Endspiel am 21.8. (alle 21:00 Uhr MESZ).

Wer ist Favorit?

"Für mich sind die beiden großen Titel-Anwärter Bayern und ManCity", sagte Jürgen Klopp, der mit Titelverteidiger FC Liverpool im Achtelfinale an Atletico Madrid gescheitert ist. In der Europa League gilt der formstarke englische Rekordmeister Manchester United als heißester Kandidat.

Was ist noch neu?

Die Klubs können maximal drei neue Spieler melden, sofern diese seit 3. Februar national spielberechtigt sind. Trainer können wie zuletzt in der Bundesliga fünf Auswechslungen an drei Zeitpunkten vornehmen, in der Verlängerung ist ein weiterer Tausch erlaubt. Statt 18 dürfen 23 Spieler auf den Spielbericht (bisher nur im Finale möglich).

(SID)

