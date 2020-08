Der FC Bayern hat mit dem klaren 4:1-Sieg gegen den FC Chelsea im Achtelfinalrückspiel der Champions League den nächsten Schritt in Richtung Triple getan. Neben dem guten Ergebnis überzeugte der deutsche Rekordmeister auch wieder spielerisch. Dabei stellte Bayern Rekorde auf und strebt weiteren entgegen. Vor allem für Robert Lewandowski könnte es eine historische Saison werden.

Es dauerte nicht lange, bis der FC Bayern auch im Rückspiel gegen den FC Chelsea die Weichen auf Sieg stellte. In der 10. Minute trat Robert Lewandowski zu seinem selbst herausgeholten Elfmeter an und verwandelte sicher.

Auch danach zeigten sich die Bayern wie in der gesamten Champions-League-Saison bisher sehr treffsicher. Mit 31 Toren aus den ersten acht Spielen stellten die Münchner einen neuen Königsklassen-Rekord auf. Auch acht Siege aus den ersten acht Spielen gelangen im aktuellen Champions-League-Format mit 32 Teams und Achtelfinale (seit 2003/04) noch keiner anderen Mannschaft.

Insgesamt war es für die Bayern der 18. Pflichtspielsieg in Folge und der 26. aus den letzten 27 Spielen (ein Remis).

Robert Lewandowski jagt den Rekord von Cristiano Ronaldo

Neben den Erfolgen des Teams schrieb Top-Stürmer Robert Lewandowski an seiner ganz eigenen Geschichte. Der Pole steht nach acht Spielen bereits bei 13 Treffern. Noch nie gelangen einem Spieler eines Bundesligavereins in einer Champions-League-Saison so viele Tore. Überhaupt gelangen nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in einer Spielzeit mehr Tore in der Champions League.

Der Rekord des Portugiesen mit 17 Toren aus der Saison 2013/14 ist für Lewandowski noch in Reichweite, sofern die Bayern noch weiter kommen - und das, obwohl es im Viertelfinale und Halbfinale nur je ein Spiel geben wird.

Gegen Chelsea machte Lewandowski zwei überragende Spiele und war an allen sieben Toren direkt beteiligt. Nur Luiz Adriano gelangen 2014/15 in zwei Duellen gegen BATE Borisov mit neun Scorer-Punkten (acht Tore, eine Vorlage) noch mehr Torbeteiligungen.

Der FC Bayern präsentiert sich vor dem Finalturnier in Lissabon also in Top-Form und dürfte einigen anderen Teams etwas Angst bereiten. Der nächste Gegner ist der FC Barcelona, auf den die Bayern am kommenden Freitag treffen.

Die Spiele des FC Bayern 2019/20 in der Champions League:

3:0 gegen Roter Stern Belgrad (18. September 2019)

7:2 bei Tottenham Hotspur (1. Oktober 2019)

3:2 bei Olympiakos Piräus (22. Oktober 2019)

2:0 gegen Olympiakos Piräus (6. November 2019)

6:0 bei Roter Stern Belgrad (26. November 2019)

3:1 gegen Tottenham Hotspur (11. Dezember 2019)

3:0 beim FC Chelsea (25. Februar 2020)

4:1 gegen den FC Chelsea (8. August 2020)

