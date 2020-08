Bayern-Trainer Hansi Flick hat vor dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea vor zu viel Leichtsinn gewarnt. "Wir alle wissen, dass wir durch das 3:0 im Hinspiel sehr gute Voraussetzungen haben, aber das Rückspiel muss erstmal gespielt werden", stellte der Coach bei "Sport1" klar. Auch über den aktuellen Stand im Vertragspoker um Thiago und David Alaba sprach Flick.

Mit Blick auf das anstehende Spiel gegen Chelsea meinte der Bayern-Trainer, dass die Engländer im Gegensatz zu den Bayern "durch die letzten Wochen einen Rhythmus" hätten. Flick betonte jedoch auch, dass er sein Team darauf vorbereitet habe.

"Meine Mannschaft wird Chelsea nicht unterschätzen. Um ins Viertelfinale zu kommen, brauchen wir Vertrauen in unsere eigene Stärke. Wir wollen das Spiel gewinnen", erklärte der 55-Jährige vor dem Spiel gegen die Engländer (Samstag, 21:00 Uhr im Liveticker).

Auch an das mögliche Triple denkt Flick noch nicht. "Wir haben die Zielsetzung, dieses Power-Turnier möglichst erfolgreich zu spielen, wenn wir es erreichen. Jetzt schon Gedanken darüber zu verschwenden, wie man den möglichen Titel feiert, ist eindeutig zu früh", meinte der Bayern-Trainer.

Flick versteht Thiagos Abschiedsgedanken

In dem Interview äußerte sich Flick auch zu den Transferpokern um David Alaba und Thiago, die beide den FC Bayern noch im Sommer verlassen könnten. Für den Spanier zeigte der ehemalige DFB-Co-Trainer Verständnis, dass dieser noch eine neue Erfahrung machen wolle.

"Ich kann verstehen, wenn sich ein Spieler Gedanken macht. Thiago hat in Spanien beim FC Barcelona gespielt und in der Bundesliga für den FC Bayern München. Wenn er es jetzt vielleicht nochmal in der Premier League versuchen will, habe ich dafür absolutes Verständnis", sagte Flick.

Ein Abschied Thiagos wäre dennoch schade, da dieser "unserem Spiel das gewisse Etwas gibt. Deswegen hätte ich ihn als Trainer gerne auch in den nächsten Jahren im Team, aber so ist das Leben."

Alaba "zu einem Führungsspieler geworden"

Über einen möglichen Ersatz für den 29-Jährigen spreche er "mit Hasan Salihamidzic und seinem Team. Wir sind in engem Austausch." Aktuell konzentriere man sich München ohnehin auf das Finalturnier der Champions League, so Flick. Daher werde zur Zeit auch nicht über die Zukunft von Alaba gesprochen.

"Wir können alle sehr gut mit der Situation umgehen, und David hat noch ein Jahr Vertrag. Wir alle wollen, dass David verlängert. Und ich hoffe natürlich, dass er das auch macht", meinte der Bayern-Coach.

Flick lobte den Österreicher daher auch in den höchsten Tönen: "David ist für mich sehr wichtig, denn wir brauchen eine sehr hohe Qualität. Er hat in den letzten Monaten richtig starke Leistungen gebracht und ist zu einem Führungsspieler geworden."

