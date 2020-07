Benjamin Pavard hat sich im zweiten Teamtraining des FC Bayern München auf dem Weg zur Endphase der Champions League verletzt. Der Franzose musste die Übungseinheit am Sonntag vorzeitig beenden. Pavard wurde am Knöchel behandeln und anschließend von einem Golfcart wegfahren. Trainer Hans-Dieter Flick äußerte sich besorgt, aber doch vorsichtig optimistisch.

Auf der Pressekonferenz am Sonntagmittag beschrieb Hansi Flick die Szene, die zu Benjamin Pavards Trainingsabbruch führte, wie folgt: "Er wollte eine Flanke abblocken. Der Fuß hing in der Luft und dann hat er den Ball vorne so ein bisschen auf den Zeh bekommen. Der Fuß ist dabei in der Luft ein wenig 'umgeschnackselt'. Es ist hoffentlich nicht allzu viel dabei kaputt gegangen."

Wie ernst die Verletzung ist, konnte Flick noch nicht sagen: "Wir wissen noch nicht genau, was es genau ist und wie lange er ausfallen wird."

Benjamin Pavard rechts hinten nahezu alternativlos

Benjamin Pavard ist in dieser Saison Stammspieler beim FC Bayern. Der Franzose verpasste bisher nur zwei Spiele und stand in 44 Begegnungen in der Startelf, darunter in allen bisherigen sieben Champions-League-Partien. Auf der Rechtsverteidigerposition war der 24 Jahre alte Weltmeister nach der Versetzung von Joshua Kimmich ins zentrale Mittelfeld nahezu alternativlos.

Nach der Meisterschaft und dem Pokalsieg peilt der FC Bayern in der Königsklasse nun das Triple an.

Der Champions-League-Sieger wird in diesem Jahr in einem Finalturnier in Lissabon ermittelt (12. August bis 23. August). Für dieses Finalturnier der besten acht Mannschaften müssen sich die Münchner jedoch erst noch qualifizieren. Am 8. August steht in München das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea an. Das Hinspiel in London hatte die Mannschaft von Flick Ende Februar mit 3:0 gewonnen.

