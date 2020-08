Bayern München kann im Viertelfinale der Champions League am Freitag in Lissabon gegen den FC Barcelona wahrscheinlich wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen. Beim Achtelfinal-Rückspiel am Samstag gegen den FC Chelsea 4:1 (2:1) fehlte der Franzose. Bayern-Trainer Hans-Dieter Flick sagte, dass man gegen die Blues nur "kein Risiko habe eingehen wollen".

Leise Hoffnungen gibt es noch bei Benjamin Pavard, der allerdings am Samstag noch mit Krücken und in einem orthopädischen Schuh ins Stadion gehumpelt war.

Man müsse "abwarten. Wir werden alles versuchen, dass es irgendwo eine Chance gibt, dass er noch ins Turnier in Lissabon eingreifen kann", sagte Flick. Der Rechtsverteidiger hatte vor knapp zwei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel erlitten. "Er macht Fortschritte und wir müssen sehen, ob es Richtung Viertelfinale oder Halbfinale was wird. Benji ist sehr eisern."

(SID)

