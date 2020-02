Aus London berichtet Florian Bogner

Manuel Neuer: Sorgte für eine Schrecksekunde, als er nach Rückpass den Ball flach in die Mitte zu einem Gegner spielte (34.) – und danach motzte. Sicher gegen Alonso (43.), ansonsten wenig geprüft.

Note: 3

Benjamin Pavard: Ungenau im Zusammenspiel mit Coman und bei Flanken. Rutschte bei Alonsos Chance (43.) am Ball vorbei. Stabilisierte sich erst mit der Führung im Rücken.

Note: 4

Jérôme Boateng: Hatte mit Olivier Giroud alle Hände voll zu tun, vor allem im Luftkampf. Am Boden deutlich griffiger – wie an der Sechzehnergrenze gegen den eingewechselten Tammy Abraham, als er danach leicht krampfte (81.). Gewann starke 66 Prozent seiner Zweikämpfe.

Note: 3

David Alaba: Wenig Deckungsaufgaben, weil sich Boateng zu Giroud orientierte. Kam so oft auf Mount, den er im Griff hatte. Im Spielaufbau mit vielen Kontakten (111 Ballaktionen, Topwert auf dem Feld) und einmal aufmerksamer Retter nach einer James-Flanke (19.). Gewann den Ball vor der Führung (51.).

Note: 2

Alphonso Davies: Erntete für seine Turbo-Vorarbeit zum 3:0 von Robert Lewandowski (76.) "Phonzie! Phonzie!"-Sprechchöre aus der Bayern-Kurve. Hatte zuvor schon gute Aktionen nach vorne, wenn er nach innen zog. Defensiv erneut eine Schau – nahm Mason Mount mehrfach Meter ab und rettete geschmeidig. Ließ allerdings auch ein paar Flanken zu.

Note: 2

Mason Mount (links, FC Chelsea) - Alphonso Davies (FC Bayern)Getty Images

Joshua Kimmich: Mit Thiago vor der Abwehr installiert und gewohnt bissig. Bekam aber nicht so viele Bälle wie gewohnt. Sah Gelb für ein Foul an Kovacic (49.), zudem mit einem katastrophalen Fehlpass auf Mount (69.), der aber nicht bestraft wurde.

Note: 3

Thiago Alcántara (bis 90. Minute): Chef im Ring. Bügelte defensiv mehrfach für die Kollegen aus (21., 36., 44.). Toller Ball auf Lewandowski (15.), zudem Initiator des 1:0. Sah kurz vor der Pause Gelb für ein taktisches Foul an Mount (45.). Bekam bei der Auswechslung Applaus und Umarmungen von Davies und Alaba.

Note: 2

Kingsley Coman (bis 65. Minute): Wie in Liverpool vor einem Jahr nicht ganz fit und deshalb offensichtlich gehemmt. Alonso kaute ihn jedenfalls gut durch. Als er rechts mal durchkam, traf er nur das Außennetz (11.) – und übersah Lewandowski. Musste zu allem Überfluss mit einer Oberschenkelverletzung raus.

Note: 4

Thomas Müller: Aktivposten zentral in der Offensive, wo er es mag. Gefährlichster Bayer in Halbzeit eins: Toller Steckpass auf Lewandowski (28.), drehte einen Schuss knapp vorbei (29.) und traf mit einem Kopfball rückseits zum Tor die Latte (35.). Durfte auch nach Coutinhos Einwechslung zentral bleiben.

Note: 2

Serge Gnabry (bis 85. Minute): Erste Halbzeit zum Vergessen, wenn gleich er Müllers Lattenkopfball schön vorbereitete. Drehte dann aber so richtig auf: Bediente Lewandowski und bekam ihn mustergültig zurück – 0:1 (51.). Schloss kurz drauf nach doppeltem Doppelpass mit Lewandowski nochmal bärenstark ab (0:2, 54.). Nach seinem Viererpack jetzt mit sechs Toren in London. Nach Coutinhos Einwechslung auf rechts dann nicht mehr so entscheidend.

Note: 2

FC Bayern München | Serge Gnabry (links) und Robert Lewandowski (rechts)Getty Images

Robert Lewandowski: K.o.-Runden-Fluch – nach 673 Minuten beendet, als er Davies' Hereingabe zum 3:0 versenkte (76.). Leistete zudem zweimal richtig stark die Vorarbeit für Gnabry (51., 54.), nachdem er im ersten Durchgang ein paar Mal an Willy Caballero gescheitert war (15., 28.). Zwei Torvorlagen waren dem Polen in der Champions League noch nie in einem Spiel gelungen. Mit elf Toren und 13 Scorerpunkten jetzt alleinige Spitze in der Königsklasse. Zog zudem Rot gegen Alonso (Schlag ins Gesicht, 83.).

Note: 1

Philippe Coutinho (ab 65. Minute für Coman): Kam auf links ins Spiel und zeigte gleich mal einen leicht verunglückten Scherenschlag (67.). Am 3:0 auch ein bisschen beteiligt, er spitzelte zu Davies. Schoss später nochmal am Tor vorbei (90.+1) und entschuldigte sich sogleich.

Keine Note

Corentin Tolisso (ab 85. für Gnabry): Durfte die Führung im Mittelfeld noch ein bisschen verwalten.

Keine Note

Leon Goretzka (90. für Thiago): Nach muskulären Problemen nur letzter Joker. Könnte im Rückspiel (18. März) wieder in der Startelf stehen.

Keine Note

