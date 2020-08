Serge Gnabry (Mitte) trifft zum 2:0 - Olympique Lyon vs. FC Bayern München

Der FC Bayern München hat dank Serge Gnabry und Robert Lewandowski nach sieben Jahren Warten wieder das Finale der Champions League erreicht. Beim 3:0 (2:0) gegen Olympique Lyon im Halbfinale von Lissabon gelang dem Nationalspieler ein Doppelschlag (18./33.).Lewandowski traf zum Endstand (88.). Die Münchner treffen im Endspiel am Sonntag (21:00 Uhr im Liveticker) auf Paris Saint-Germain.

So lief das Spiel:

Sowohl Bayern-Trainer Hansi Flick als auch Lyon-Coach Rudi Garcia vertrauten bei ihren Aufstellungen exakt den Spielern, die im Viertelfinale Barcelona und Manchester City eliminiert hatten.

Besonders zu Beginn der Partie erwies sich Olympique Lyon als der erwartet unbequeme Gegner und brachte Abwehr der Bayern in der Anfangsphase gleich mehrfach in Bedrängnis. Nach gerade einmal vier Minuten tauchte Lyon-Kapitän Memphis Depay nach Steilpass von Clement Caqueret frei vor Manuel Neuer auf, traf aber nur das Außennetz (4.).

Bayern kam nur schleppend ins Spiel und zeigte sich vor allem bei langen Bällen von Lyon anfällig. Karl Toko Ekambi vergab nach etwas mehr als einer Viertelstunde den nächsten Hochkaräter, als er das Spielgerät aus wenigen Metern an den rechten Pfosten beförderte (17.).

Das war offenbar der Weckruf, den die Bayern dringend gebraucht hatten. Quasi im Gegenzug nahm Serge Gnabry einen hohen Kimmich-Pass am rechten Flügel runter, zog mit einem unwiderstehlichen Antritt ins Zentrum und traf aus 16 Metern unhaltbar in die linke obere Ecke (18.).

Serge Gnabry trifft zum 1:0 - Olympique Lyon vs. FC Bayern München Fotocredit: Getty Images

Der Treffer brachte den Bayern die Sicherheit zurück, sodass es nicht lange bis zum nächsten Tor dauerte. Gnabry spielte zunächst links im Strafraum Ivan Perisic frei, dessen flache Hereingabe Lewandowski im Rutschen nicht an Lyon-Keeper Anthony Lopes vorbeibrachte. Im Fünfer stand Gnabry aber goldrichtig und staubte aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (33.).

Serge Gnabry macht das 2:0 Fotocredit: Getty Images

Um ein Haar hätte Lewandowski noch vor er Pause schon alles klar gemacht, aber der Pole verpasste eine Flanke des überragenden Gnabry am langen Pfosten knapp (38.).

Im zweiten Durchgang kam Olympique erneut besser aus den Startlöchern und hatte nach einer knappen Stunde die große Chance auf den Anschlusstreffer. Nach Vorarbeit von Aouar hatte Toko Ekambi freistehend das 1:2 auf dem Fuß, scheiterte jedoch am stark reagierenden Neuer (58.).

Angesichts des drohenden Ausscheidens investierte Lyon nun mehr ins Spiel, kam aus eigenem Ballbesitz heraus aber kaum mehr gefährlich vors Tor. Ein zu zentral platzierter Abschluss von Aouar blieb bis zum Ende die gefährlichste Aktion der Franzosen (84.).

Kurz vor Schluss beseitigte Robert Lewandowski mit seinem 15. Saisontor alle Restzweifel der Münchener, indem er eine Kimmich-Ecke mit einem wuchtigen Kopfball zum 3:0 in die linke Ecke verwertete (88.).

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Bayerns Abwehr lässt Fragen offen

Auch wenn das Ergebnis am Ende eindeutig ausfiel, hat die Partie eines gezeigt: Die Bayern sind in der Abwehr verwundbar. Wie schon gegen Barcelona hatten die Münchener besonders in der Anfangsphase große Probleme und ließen mit einer hoch stehenden Viererkette auch gegen Lyon hochkarätige Chancen zu.

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild: Bayern agierte in der ersten Viertelstunde nach Wiederbeginn nicht immer wach und konnte sich bei Neuer bedanken, dass Lyon nicht zum Anschluss kam. Im Endspiel gegen Paris Saint-Germain dürfen die Bayern nicht darauf bauen, dass Neymar und Kylian Mbappé derartige Großchancen derart leichtfertig liegen lassen wie an diesem Abend Lyon.

Die Statistik: 41

Der FC Bayern ist erst das vierte Team mit 41 Toren in einer CL-Saison. Nur dem FC Barcelona 1999/2000 (45 Tore), Real Madrid 2013/14 (41) und Liverpool 2017/18 (41) gelang dieses Kunststück ebenfalls.

