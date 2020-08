In der neuen Ausgabe von "Extra Time" spricht Moderator Tobi Hlusiak mit dem freien Journalisten und Bayern-Insider Patrick Strasser über die Chancen des deutschen Rekordmeisters auf das Triple. Warum Hans-Dieter Flick zwei Änderungen vornehmen sollte und wieso Robert Lewandowski lästiges Gerede locker abschüttelt. Antworten auf diese Fragen und noch viele mehr, jetzt im Podcast.

FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain. So lautet die Paarung im Champions-League-Finale. Die Bayern greifen nach dem Triple, PSG nach seinem ersten Königsklassen-Triumph überhaupt.

Der freie Journalist Patrick Strasser ist während des gesamten Finalturniers in Lissabon und berichtet im Podcast über seine Erlebnisse und die komische Stimmung vor Ort.

Außerdem verrät er, dass er zwei Änderungen in der Startelf des FC Bayern erwartet: "Ich gehe davon aus, dass Flick in der Endphase der Saison seine Elf aufbieten möchte. Deswegen ist die Chance groß, dass Benjamin Pavard rechts hinten und Kingsley Coman links vorne in die Mannschaft rücken", sagt er.

Das würde einen Platz auf der Bank für Ivan Perisic und Thiago bedeuten. PSG erwartet er als extrem starken Gegner, der den Rekordmeister auf allen Ebenen fordern wird.

In der neuen Folge von "Extra Time - Der Eurosport-Podcast" ordnen Moderator Tobias Hlusiak und Strasser die Geschehnisse rund um das mit Spannung erwartete Finale ein. Besonderes Augenmerk sollte - besonders Uli Hoeneß - auf den Linksverteidiger von PSG legen...

Die ganze Folge des Podcasts jetzt anhören:

