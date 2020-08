Der ehemalige Stürmer des FC Bayern, Sando Wagner, hat in seiner neuen Funktion als TV-Experte Nationalspieler Serge Gnabry aufgezogen. "Neben dem Platz sieht er manchmal aus wie ein Marsmensch. Er kleidet sich sehr extravagant", witzelte der 32-Jährige vor dem Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain (21:00 Uhr im Liveticker) im "ZDF".

Der frischgebackene Experte hatte allerdings auch lobende Worte für seinen ehemaligen Mannschaftskollegen. "Serge [Gnabry; Anm. d. Red.] ist ein unfassbarer Fußball mit einem tollen Umfeld. Auch außerhalb des Platzes ist er ein super Typ", ergänzte Wagner.

Der 32-Jährige gab darüber hinaus interessante Einblicke in die Kabine des FC Bayern und unterstrich dabei die Führungsrolle von David Alaba. "Alaba ist der Chef in der Kabine. Wenn eine Party steigt, ist David der Organisator - er kennt viele Bars in den Städten. Wenn David in der Kabine etwas sagt, hören die anderen zu", so Wagner weiter.

Der ehemalige Nationalstürmer hatte vor rund drei Wochen seinen Rücktritt vom aktiven Fußballgeschäft bekanntgegeben. Für die Profis des FC Bayern absolvierte der Angreifer insgesamt 38 Pflichtspiele (elf Treffer).

