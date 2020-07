Der deutsche FC Meister Bayern München kann sein Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea im eigenen Stadion austragen. Das gab die UEFA am Donnerstag bekannt. Die Begegnung findet am 7. oder 8. August vor leeren Rängen statt, das Hinspiel in London hatten die Bayern mit 3:0 gewonnen.

Auch in der Europa League können die restlichen Achtelfinal-Rückspiele am 5./6. August jeweils in den Stadien der Heimmannschaft ausgetragen werden.

Bayer Leverkusen empfängt somit die Glasgow Rangers (Hinspiel: 3:1) in der BayArena, der VfL Wolfsburg muss dagegen zum Rückspiel gegen Schachtjor Donezk (Hin: 1:2) nach Charkiw reisen.

Bundesliga Die Besten der Saison: Bayern-Stars räumen bei Spieler-Wahl ab VOR 4 STUNDEN

Eintracht Frankfurt tritt beim FC Basel (Hin: 0:3) an.

Showdown in Lissabon

Sollten sich die Bayern gegen Chelsea durchsetzen, geht es ab dem 12. August mit der Finalrunde in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon weiter. Auch dort sind keine Zuschauer zugelassen. Das Viertel- und Halbfinal sowie das Endspiel werden in nur einer Partie ausgetragen.

Die Finalrunde der Europa League steigt in Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Die noch nicht angepfiffenen Achtelfinal-Hinspiele (Inter gegen Getafe und Sevilla gegen Roma) werden in nur einer Partie ebenfalls in Deutschland ausgetragen.

(SID)

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Ratlos bei Real: James versteht die Welt nicht mehr

(SID)

Play Icon WATCH BVB braucht Kohle: Dieser Mittelfeld-Star könnte die Borussia verlassen 00:02:03

Premier League Havertz und sein Wunschklub Chelsea: Passt das? VOR 13 STUNDEN