1. Gnabry und Lewandowski - das perfekte Duo

Geschlagene 673 Minuten und damit mehr als zehn Stunden musste sich Robert Lewandowski gedulden, ehe er in einem K.o.-Spiel der Champions League wieder jubelnd abdrehen durfte. Mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand gegen den FC Chelsea (76.) krönte er eine - speziell in der zweiten Halbzeit - Weltklasse-Leistung.

Unmittelbar nach der Pause bereitete der Pole den Führungstreffer des FC Bayern mit einem perfekten No-Look-Zuspiel für Serge Gnabry vor (51.). Lediglich 202 Sekunden später kombinierte sich Lewandowski erneut mit dem deutschen Nationalspieler per doppeltem Doppelpass durch die anfällige Blues-Defensive, an dessen Ende ein punktgenauer Abschluss von Gnabry stand, der auf 2:0 stellte (54.).

Serge Gnabry - FC Bayern MünchenGetty Images

Bereits bei seinem ersten Auftritt in der britischen Hauptstadt gegen Tottenham Hotspur in der Gruppenphase (7:2) schnürte London-Experte Gnabry einen Viererpack. "Es tut immer gut, nach London zurückzukommen, ich habe hier noch viele Freunde. Die verleihen mir auch Kraft und daher lief es so gut", erklärte der 24-Jährige seine ungewöhnliche Serie und ergänzte:

" Ich denke, dass wir stark rausgekommen sind und viel Druck gemacht haben. Lewy (Lewandowski; Anm. d. Red) hat mir zwei Tore super aufgelegt, wo er auch selbst hätte schießen können. Das war super von ihm. Er hat uns diese Saison mit seinen Toren so weit gebracht. "

In der Tat trug Lewandowski mit seinen elf Treffern in der Königsklasse maßgeblich zur Serie von jetzt sieben Siegen in Serie bei. Darüber hinaus zog der Torjäger mit seinem insgesamt 64. CL-Tor in der ewigen Torschützenliste mit Real Madrids Karim Benzema gleich.

Der dritte im Bunde der bayerischen Offensive, Kingsley Coman, viel dagegen im Vergleich zu Gnabry und Lewandowski deutlich ab. Der Franzose wirkte von der ersten Minute an nicht einhundertprozentig fit und musste am Ende eines unglücklichen Auftritts zu allem Überfluss in der 65. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

2. Zauberer Thiago das Arbeitstier im Zentrum

Welch herausragende Partie Thiago im Mittelfeldzentrum des FC Bayern wieder einmal auf den Platz gezaubert hatte, zeigten die Reaktionen seiner Mannschaftskollegen bei dessen Auswechslung in der Nachspielzeit (für Leon Goretzka). Sowohl David Alaba als auch Alphonso Davies herzten den Spanier und applaudierten ihm, bevor sich auch Trainer Hansi Flick für eine enge Umarmung bereit machte.

Schließlich hatte Thiago in den vorhergegangenen 90 Minuten abermals den Takt im Spiel des deutschen Rekordmeisters vorgegeben. Der 28-Jährige war für die meisten Zuspiele in der gegnerischen Hälfte (45), bei einer Passquote von insgesamt 92 Prozent, verantwortlich und leitete die erste Großchance der Partie durch Lewandowski mit einem Zuckerpass aus dem Mittelfeld ein (15.).

Thiago (FC Bayern) mit Duell mit Ross Barkley (rechts, FC Chelsea)Getty Images

Darüber hinaus entwickelt sich Thiago auch auf der anderen Seite des Platzes neben Joshua Kimmich auf der Doppelsechs zu einer defensiven Stütze. Trotz seiner frühen Gelben Karte (45.+1) ging er keinem Zweikampf aus dem Weg und gewann fast 62 Prozent der direkten Duelle - ein starker Wert für einen Abräumer.

Eine seiner großen Stärken im Spiel gegen den Ball ist das Antizipieren von Zuspielen. So fing Thiago über die komplette Spieldauer fünf Pässe ab und eroberte ganze 17 Mal den Ball (beides Höchstwerte).

3. Chelsea nur noch Mittelmaß

Dienstagabend, Flutlicht, Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern - die Stamford Bridge war bereit für einen großen Champions-League-Abend.

Doch statt eines fußballerischen Leckerbissens lieferten die Blues ihren Fans maximal Magerkost. Nach vorne wusste sich die Mannschaft von Trainer Frank Lampard lediglich mit langen Bällen auf Alleinunterhalter Olivier Giroud zu helfen, defensiv wackelte die Viererkette, die situativ zu einer Fünferkette wurde, oftmals bedenklich.

Konnten die Hausherren die Partie nach dem ersten Durchgang aufgrund der teils mangelnden Chancenauswertung der Münchner jedoch noch offen gestalten, gingen sie in den zweiten 45 Minuten mit wehenden Fahnen unter.

Mateo Kovacic - FC ChelseaGetty Images

Der frühe Doppelschlag von Gnabry nach der Pause zog dem Champions-League-Sieger von 2012 und damit dem Gewinner des viel zitierten "Finale Dahom" den Zahn. "Es war eine harte Nacht. Das ist Fußball auf diesem Niveau. Wir waren nicht zuversichtlich, was den Ball angeht, und es war eine harte Lektion für uns", musste Coach Lampard nach der Partie anerkennen.

Der amtierende deutsche Meister war über die komplette Spielzeit gesehen mindestens eine Klasse besser und bescherte den Londonern folgerichtig die höchste Heimniederlage jemals in der Königsklasse.

Negativer Höhepunkt aus Sicht der Hausherren war die Rote Karte für Linksverteidiger Marcos Alonso nach einer Tätlichkeit an Lewandowski (83.), der den deutlichen unterlegenen Blues im Rückspiel in drei Wochen in der Allianz-Arena genauso fehlen wird, wie Regisseur Jorginho, der sich seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb wegen Meckerns einhandelte.

