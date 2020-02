Serge Gnabry (bei "Sky") ...

... über das Spiel: "Ich denke, dass wir stark rausgekommen sind, immer viel Druck gemacht haben auf Chelsea, das Spiel im Griff hatten und unsere Umschaltmomente zum Schluss gut genutzt haben. Lewy hat mir zwei Tore aufgelegt, die er vielleicht auch selber hätte machen können. Es tut immer gut, nach London zurückzukommen, ich habe hier noch viele Freunde. Die verleihen mir auch Kraft und daher lief es so gut."

... zu den Vorlagen von Robert Lewandowski: "Ich habe ihn schon ein paar Mal umarmt. Wir freuen uns einfach, es war super von ihm aufgelegt und so haben wir heute gewonnen."

... zur Frage, ob er sich auch für Robert Lewandowski gefreut hat, dass er wieder in der K.o.-Phase der Champions League getroffen hat: "Ich glaube, Robert hat bis jetzt in fast jedem Spiel getroffen. Er hat uns in dieser Saison bisher soweit gebracht und so viele Tore geschossen."

... zur Frage, ob die Spiele in London immer etwas besonderes für ihn sind: "Scheint irgendwie so. Es ist auf jeden Fall immer gut zurückzukommen. Viele Freunde sind noch hier, vielleicht verleihen die mir Kraft."

Thomas Müller (bei "Sky") ...

... über das Spiel: "In der Gruppe waren auch ein paar gute Spiele dabei, aber das Salz in der Suppe sind natürlich die K.o.-Spiele. Insgesamt haben wir ein exzellentes Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten maximal zwei wacklige Szenen in der Defensive. In der ersten Halbzeit hätten wir uns eigentlich schon mit einem Tor belohnen müssen, da hat immer der letzte Tick gefehlt. Es war ein verdienter Sieg, wir sind bis zum Schluss auf dem Gaspedal geblieben und sind vorne angelaufen. Wir haben uns einiges ausgerechnet, sind mit viel Selbstvertrauen angereist und konnten das dann auch zum Glück in Tore ummünzen.

... über Doppeltorschütze Gnabry: "Ich bin froh, dass Serge (Gnabry, Anm. d. Red.) erst jetzt so gut in London trifft und nicht schon vor fünf Jahren, sonst wäre er vielleicht gar nicht zu uns gekommen."

... über Mitspieler Davies: "Alphonso Davies ist natürlich gesegnet mit seinem Körper und einem Sprint, dass haben wir so noch nie beim FC Bayern gehabt. Deswegen ist der Szenenapplaus für ihn auch zurecht vorhanden."

... über die Bedeutung des Siegs: "Wir haben an der Stamford Bridge ein Ausrufezeichen setzen können."

... über die Titelchance in der Königsklasse: "Man muss mit uns rechnen, auch wenn in der ChampionsLeague, wenn es weitergeht, immer ein Quäntchen Glück dazugehört. Wir fühlen uns aktuell schon ziemlich gut."

Hansi Flick (bei "Sky") ...

... über das Spiel: "Es war über 90 Minuten eine konzentrierte Mannschaftsleistung. Wir haben von Anfang an den Gegner unter Druck gesetzt, wir haben das Spiel bestimmt. In der ersten Halbzeit hätten wir schon die eine oder andere Chance nutzen können, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann gemacht. Deshalb sind wir sehr happy."

... über seine Ansprache zur Pause: "In der zweiten Halbzeit mussten wir noch einen Ticken drauflegen, aber auch weiter konzentriert spielen. Aber mit dem Fokus nach vorne und die Chancen dann nutzen."

... über Davies: "Alphonso Davies ist sehr gut integriert in die Mannschaft und einfach auch einer, der Spaß mit reinbringt."

... über die Chancen auf das Viertelfinale: "Wir haben den ersten Schritt gemacht, den zweiten Schritt zuhause wollen wir natürlich genauso angehen."

Alphonso Davies (FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Die Mannschaft hat gut gespielt. Wir waren schon gut in der ersten Hälfte und haben in der zweiten noch eine Schippe draufgelegt."

... zur Frage, ob er seinen Traum lebt: "Ja, ein Traum wird wahr, hier in diesem Stadion zu spielen."

Frank Lampard (Trainer FC Chelsea) ...

... zum Spiel: "Bayern hat ein gutes Spiel gemacht und wir waren nicht so gut, wie wir sein können. Wir wussten, dass es hart wird, denn ich wusste um die Qualität der Bayern individuell und als Mannschaft. Aber ich habe mehr von unserer Mannschaft erwartet. Wir waren in der Defensive nicht gut. Wir müssen ehrlich sein, Bayern hat das gut gemacht und verdient gewonnen."

... zur Frage, was er im Rückspiel erwartet: "Es ist sehr hart, aber ich werde hier nicht stehen und sagen, dass es vorbei ist. Heute war ein harter Tag, aber wir werden nach München fahren und versuchen, Stolz zu zeigen."

Das könnte Dich auch interessieren: Choreo-Fail an der Stamford Bridge: Banner vom Winde verweht